‘Top Chef’ vive otra noche dramática con la expulsión de Tote Fernández tras una prueba de torrijas y Belén Esteban renunciando a la inmunidad

La cuarta entrega de 'Top Chef' volvió a estar marcada por la emoción y la tensión en las cocinas. El programa de RTVE vivió una de sus noches más intensas, con pruebas especialmente exigentes, errores inesperados y varios concursantes al borde del colapso. En medio del caos, Belén Esteban terminó brillando al ser elegida como la mejor pastelera de la semana.

La gala arrancó con una delicada prueba de repostería inclusiva: los aspirantes debían preparar en solo una hora una tarta apta para personas celíacas y veganas sin perder sabor ni textura. El reto dejó varios tropiezos en las cocinas: a algunos postres les faltaba cocción, otros estaban incompletos o presentaban problemas en la crema. Entre todos ellos destacó la elaboración de Belén Esteban, que convenció al jurado formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross.

La prueba por equipos elevó aún más la tensión. Al ser un número impar de concursantes, el programa invitó a Toñi Salazar para completar las parejas. La formación de los equipos generó un momento incómodo cuando Belén Esteban decidió dejar a Natalia Rodríguez junto a la cantante, algo que provocó nervios y terminó con la triunfita rompiendo a llorar en plena prueba. El caos continuó cuando varios concursantes confundieron sus tartas y comenzaron a intercambiarlas por error, creando un momento de confusión general que solo logró aclarar Eva Arguiñano.

Tras ese momento, la tensión dio paso a un gesto inesperado. En la prueba de salvación, Natalia y Alejandro quedaron en desventaja frente a un equipo de tres concursantes. Al verlo, Belén Esteban decidió levantarse y unirse a ellos renunciando a su posición privilegiada: “He venido a divertirme, estoy harta del cuartito, me da igual la inmunidad”. El gesto fue recibido con emoción por sus compañeros, que no dudaron en reconocerlo: “Es el gesto más generoso que se ha hecho”.

La noche terminó con la prueba de fuego, en la que tres concursantes tuvieron que preparar unas torrijas gourmet en apenas una hora. Tras la cata final, el jurado destacó especialmente la elaboración de Ivana, mientras que otras propuestas presentaron fallos técnicos y problemas de ejecución. Finalmente, los jueces tomaron la decisión definitiva y anunciaron el veredicto: “La persona que abandona 'Top Chef' es Tote Fernández”.