Nevalia regresa a Formigal con música, influencers y la esperada participación de Leire Martínez, Marina Rivers y Guille Toledano

La estación Aramón Formigal-Panticosa vuelve a convertirse en epicentro de música y nieve con una nueva edición de Nevalia, la experiencia invernal impulsada por Ron Barceló. Del 5 al 8 de marzo, más de 200 asistentes participarán en esta cita que combina deporte, ocio y cultura digital en pleno Pirineo, consolidándose como uno de los encuentros más populares entre la Generación Z durante la temporada de esquí.

Uno de los momentos más esperados del evento será la actuación sorpresa de Leire Martínez, voz de La Oreja de Van Gogh durante 17 años. La artista, que acaba de iniciar su etapa en solitario con el proyecto musical que arranca con el tema “Mi Nombre” y su álbum debut 'Historias de aquella niña', ofrecerá un showcase en un escenario aún por revelar dentro de la estación.

El programa también incluirá el Nevalia Beach Club, un espacio efímero inspirado en el ambiente caribeño que se instalará en la Cabaña Garmet Lounge. Allí se celebrarán sesiones de DJs como DJ Nano, Isaac Corrales y Juan Valiente, en un entorno que mezclará hamacas sobre la nieve, jacuzzi y fiestas diurnas al estilo playa.

Las noches estarán marcadas por las Roneo Party, batallas musicales entre DJs que se desarrollarán sobre un ring de boxeo en la sala M Big Room. En ellas participarán artistas como Hidalgo, Barce, Quike AV, Dani del Lío, Color y Carmen de la Fuente, combinando reguetón clásico y actual en distintos enfrentamientos musicales.

El broche de oro llegará en Marchica, donde el público podrá disfrutar de las sesiones de Dani del Lío e Innmir antes de la actuación estelar del dúo australiano Nervo, habituales en festivales internacionales como Tomorrowland o Ultra Music Festival.

Además de la música, Nevalia volverá a reunir a numerosos creadores digitales y rostros conocidos de internet. Entre los invitados confirmados destacan Marina Rivers, Carlota Melendi, el cantante Guille Toledano, Lucía de la Puerta, Anabel Pantoja y los creadores Javier Ruiz y Eric Ruiz, ampliando el alcance del evento a diferentes comunidades digitales.

Con esta quinta edición, Nevalia refuerza su posición como una de las grandes citas del après-ski en España, un encuentro donde música, influencers y nieve se combinan para crear una experiencia que trasciende lo puramente deportivo y conecta con el entretenimiento y la cultura digital.