'¿A qué estás esperando?' arranca el rodaje de su segunda temporada con un gran fichaje internacional

La serie basada en las novelas de Megan Maxwell regresará también al prime time de Antena 3.

Segunda temporada de '¿A qué estás esperando?'

Segunda temporada de '¿A qué estás esperando?' / Atresplayer

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La serie '¿A qué estás esperando?' ha iniciado el rodaje de su segunda temporada tras el éxito cosechado con su primera entrega. La ficción, inspirada en las novelas de Megan Maxwell, fue la serie más vista de 2024 en atresplayer y ahora ampliará su universo con nuevos episodios que también llegarán al prime time de Antena 3.

En esta nueva tanda de capítulos regresan los protagonistas Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz, que retomarán sus personajes en una historia que continuará desarrollando las tramas románticas y familiares iniciadas en la primera temporada.

El reparto contará además con la vuelta de intérpretes como Llum Barrera, Ginés García Millán, Antonia San Juan, Manu Baqueiro o Anna Moliner, entre otros. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Marta Guerras y Helena Ezquerro, así como el fichaje internacional de Nico Furtado, el actor uruguayo al que pudimos ver en 'Olympo', la serie juvenil de Netflix.

La historia retomará las tramas tras el final de la primera temporada, cuando Can decidió enfrentarse a su padre para apostar por su relación con Sonia, mientras Carol y Daryl daban un paso adelante en su historia formando una familia. Sin embargo, la aparente estabilidad se verá sacudida por la aparición de secretos del pasado que pondrán a prueba a los protagonistas.

Entre los conflictos que marcarán la nueva temporada estará la reaparición del padre de Ibiza, el gran amor de juventud de Sonia, lo que provocará tensiones en su relación con Can. Al mismo tiempo, Carol y Daryl afrontarán los retos de la paternidad tras el nacimiento de su hijo, mientras la llegada del padre de Daryl reabrirá viejas heridas familiares y generará nuevas tensiones entre los abuelos.

