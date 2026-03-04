Siguen trabajando
Insólito debut de María Lamela en 'Supervivientes': se lanza al barro y anuncia un nuevo concursante totalmente inesperado
La nueva presentadora se estrena en Cayos Cochinos y avanza que aún queda un concursante muy conocido por anunciar.
La maquinaria de 'Supervivientes' ya está en marcha. Durante la final de 'GH Dúo', Telecinco realizó la primera conexión en directo con los Cayos Cochinos para mostrar cómo avanzan los preparativos del reality. Desde Honduras apareció María Lamela, que este año debuta como presentadora desde la isla tras sustituir a Laura Madrueño.
La periodista no ocultó su entusiasmo ante el inminente estreno y celebró poder saludar por fin a la audiencia: “¡Qué ganas teníamos de saludaros ya y qué ganas de comenzar Supervivientes 2026! Qué emoción, qué ilusión de estar aquí!”. A apenas dos días del estreno, explicó que el equipo se encuentra ultimando cada detalle del arranque del programa. Según adelantó, el despliegue técnico y logístico continúa a contrarreloj para que todo esté listo para la primera gala.
Lamela también dejó caer que el casting todavía guarda una sorpresa. Aunque ya se han anunciado 18 concursantes, el listado no está cerrado: “Conocéis a 18 concursantes, pero ojo porque os tengo que decir que el casting aún no está completo. El jueves descubriréis quién se suma a la aventura. Es una persona muy, muy conocida en España y que estáis deseando ver aquí”.
La presentadora también quiso demostrar que está dispuesta a implicarse al máximo en la experiencia. Además de confirmar que volverán los clásicos saltos desde el helicóptero, se subió al que definió como el tobogán más alto de la historia del reality para terminar revolcándose en el barro. Desde plató, Jorge Javier Vázquez bromeó con la expectación que genera su estreno: “Todo el mundo estará esperando 'Supervivientes' por verte en acción. Todos los ojos puestos en ti”.
