Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuerraSubmarinoIránEmbalsesCatalánMediaproTiempoPutinPelículas
instagramlinkedin

Declaraciones

Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez junto a sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"

Vicente Vallés recuerda a Fernando Ónega y el premio que recibieron juntos: "Así lo sentía y así lo sigo sintiendo"

La Reina Letizia se despide de Fernando Ónega con un cariñoso mensaje a Sonsoles: "Vengo a darle un abrazo a mi amiga"

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras las palabras de la Reina Letizia y la anécdota que ha recordado Vicente Vallés en Antena 3, Sonsoles Ónega y sus hermanos han salido a hablar con la prensa para mandar un mensaje de agradecimiento.

"Hemos salido para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido de todas las personas y de todos los compañeros. También agradeceros a vosotros que lleváis aquí todo el día", comenzaba diciendo Cristina Ónega, que acababa agradeciendo al Hospital Ramón y Cajal el trato recibido.

Posteriormente, Sonsoles ha suscrito las palabras de su hermana y ha añadido: "Estamos emocionados con nuestro hermano Fernando, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto".

Noticias relacionadas

La presentadora de Antena 3 también ha remarcado que el cariño recibido les ha hecho sentirse "muy orgullosos" de su padre "porque siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó" y deseó poder "continuar su legado".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  2. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  3. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  6. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  7. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  8. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya

La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU" y el Gobierno lo niega

La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU" y el Gobierno lo niega

Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez junto a sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"

Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez junto a sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"

GUERRA DE IRÁN | Interior mantiene el nivel de alerta 4 sobre 5 y reajusta las vigilancias policiales por la guerra en Irán

GUERRA DE IRÁN | Interior mantiene el nivel de alerta 4 sobre 5 y reajusta las vigilancias policiales por la guerra en Irán

5 días desde el inicio de los ataques de Israel y EE.UU a Irán. Resumen en imágenes

5 días desde el inicio de los ataques de Israel y EE.UU a Irán. Resumen en imágenes

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

La guerra triangular: Irán golpea a EE UU atacando a sus aliados del Golfo y desata un terremoto regional

La guerra triangular: Irán golpea a EE UU atacando a sus aliados del Golfo y desata un terremoto regional

La embajada española en el Líbano aconseja a sus ciudadanos que abandonen el país

La embajada española en el Líbano aconseja a sus ciudadanos que abandonen el país

El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos

El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos