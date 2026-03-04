La Reina Letizia se despide de Fernando Ónega con un cariñoso mensaje a Sonsoles: "Vengo a darle un abrazo a mi amiga"

La Reina Letizia ha acudido este lunes a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega, donde ha querido rendir homenaje a uno de los grandes referentes del periodismo radiofónico en España. A su llegada, la monarca atendió brevemente a los medios y recordó la importancia que el comunicador tuvo para varias generaciones de profesionales.

La reina explicó que la figura de Ónega ha estado presente en su vida desde mucho antes de dedicarse al periodismo, ya que la radio formaba parte del día a día en su familia: “Teníamos a Fernando Ónega como un nombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer”, aseguró, antes de añadir que su trayectoria siempre fue un referente para quienes empezaban en la profesión.

Con el paso de los años, esa admiración profesional se convirtió también en una relación personal. La monarca recordó el momento en el que conoció a Sonsoles Ónega, una de las hijas del periodista: “Tuve la suerte de conocer a una de sus hijas cuando yo trabajaba como redactora. Así que Fernando pasó a ser, además de un referente, el padre de mi amiga”.

Durante su intervención, Letizia también quiso recordar algunos de los testimonios que diferentes periodistas han dedicado al comunicador durante la jornada, mencionando a voces de la radio como Julia Otero o Carlos Alsina, que han destacado la influencia y la forma de entender el oficio del veterano periodista.

La reina concluyó su mensaje explicando el motivo de su presencia en la capilla ardiente: “Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando. Primero porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre. Y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio y a un profesional, un artesano que es Fernando Ónega”. Antes de marcharse, la monarca quiso enviar un último mensaje a la familia: “Mandarle un abrazo grande a Sonsoles y a toda la familia”.