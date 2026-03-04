Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra IránPedro SánchezRota MorónNo a la guerraSant AdriàEstatuto del becarioHospital Can RutiKit supervivenciaSantanderFreixenetBarça - Atlético
À Punt y Telemadrid se alían con Unicorn Content para lanzar ‘Historias de la Peluquería’: así es el nuevo programa

Cuatro salones reales protagonizan este nuevo formato que ya ha comenzado su rodaje.

Logo de 'Historias de la peluquería'

Logo de 'Historias de la peluquería' / Unicorn Content

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
À Punt y Telemadrid han unido fuerzas por primera vez para producir 'Historias de la Peluquería', un nuevo factual que ya ha iniciado su rodaje. El proyecto, producido por Unicorn Content, constará de diez entregas centradas en las historias personales que surgen en uno de los lugares más cotidianos y confesionales de la vida diaria: las peluquerías.

El formato seguirá el día a día de cuatro salones situados en dos comunidades distintas. En la Comunitat Valenciana, las cámaras se instalarán en Zaira Luna, en Torrent, y en Disorder, ubicado en el centro de Valencia. En Madrid, el programa mostrará lo que ocurre en la peluquería de autor de Leonor Villaverde, situada en Guzmán el Bueno, y en Sauvage, en el barrio de El Pilar.

El punto de partida del programa conecta con una realidad muy presente en nuestro país: España cuenta con una peluquería por cada 900 habitantes, lo que la convierte en el país de la Unión Europea con mayor número de salones por persona. Bajo esta premisa, el programa retrata estos espacios no solo como lugares dedicados a la imagen, sino también como puntos de encuentro donde se comparten confidencias, emociones y momentos importantes de la vida.

Cada episodio seguirá a distintos clientes que acuden a estos salones por motivos muy diversos: prepararse para una boda o una cita especial, afrontar una entrevista de trabajo, desconectar tras una jornada complicada o simplemente cambiar de look. En ese proceso, los peluqueros se convierten en confidentes y acompañantes de historias que van mucho más allá del corte de pelo.

Con un tono cercano y humano, 'Historias de la Peluquería' pretende convertir un gesto cotidiano —sentarse frente al espejo— en una ventana a los cambios personales y emocionales de sus protagonistas. El resultado será un retrato coral de la sociedad a través de un escenario universal donde cada transformación estética puede marcar también el inicio de una nueva etapa.

