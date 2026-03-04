Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘CAPTCHA: No soy un robot’: así es el nuevo concurso de Rodrigo Vázquez que se estrena en La 2 y que se expande con Javi de Hoyos

El nuevo concurso tecnológico combinará televisión, inteligencia artificial y videopodcast en RTVE Play.

Javi de Hoyos y Rodrigo Vázquez

Javi de Hoyos y Rodrigo Vázquez / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

RTVE amplía su oferta de entretenimiento con 'CAPTCHA: No soy un robot', un nuevo concurso que llegará cada miércoles a las 22:20 horas a La 2. El formato estará presentado por Rodrigo Vázquez y nace como una propuesta transmedia que combinará televisión, entorno digital y videopodcast.

Inspirado en los populares test captcha que verifican si un usuario es humano, el programa traslada ese concepto al entretenimiento televisivo. En cada entrega, cuatro concursantes deberán superar siete pruebas que pondrán a prueba su ingenio, creatividad y rapidez mental con un objetivo claro: demostrar que son personas. Solo uno de ellos alcanzará la final y se jugará un bote que puede llegar a los 10.000 euros.

El formato, producido por RTVE junto a Thinketers, contará con un gran plató de estética tecnológica y varias pruebas inspiradas en el universo digital. Entre ellas se encuentran “Famoso CAPTCHA”, donde los concursantes deberán adivinar qué personaje famoso es el invitado a partir de imágenes relacionadas con su trayectoria, o “Historias de CAPTCHA”, que introducirá preguntas de cultura general mediante vídeos generados con inteligencia artificial.

Además, cada programa contará con un padrino o madrina famoso que acompañará a los participantes durante la competición. Entre los invitados confirmados figuran Soraya Arnelas, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez, que aportarán humor y complicidad durante las distintas pruebas.

El proyecto se completa con una extensión digital presentada por Javi de Hoyos, que conducirá una serie de videopodcasts en RTVE Play dentro del canal EN PLAY. En estas entregas se abordarán cuestiones relacionadas con las competencias digitales, la identidad en internet o el impacto de la inteligencia artificial. El primer episodio se estrenará el 5 de marzo y tendrá como invitado a Grison.

