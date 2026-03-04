Atresplayer sigue apostando por la ficción y prepara la adaptación de una de las novelas de La Vecina Rubia

Atresplayer continúa reforzando su catálogo de ficción española con un nuevo proyecto. La plataforma de Atresmedia trabaja ya en la adaptación televisiva de 'Mi querida Lucía', una de las novelas de La Vecina Rubia que mezcla suspense, drama personal y misterio, tal y como publica Bluper.

La historia arranca en el verano de 2002 con Lucía Romasanta, astróloga, madre soltera y redactora de una popular sección de horóscopo. Su vida da un vuelco cuando recibe una inquietante carta de un admirador anónimo que la responsabiliza de la muerte de una mujer desconocida si no toma partido en una decisión concreta.

A partir de ese momento comienzan a llegar más cartas, cada vez más violentas y personales. La situación acaba derivando en una investigación policial bautizada como el “Caso del horóscopo”, mientras la protagonista empieza a preguntarse si realmente podría haber evitado las muertes que se le atribuyen.

La serie estará producida por Daniel Écija a través de su compañía Good Mood, que mantiene así su relación con Atresmedia tras proyectos recientes. El productor continúa trabajando con el grupo después del lanzamiento de 'Eva & Nicole', cuya historia seguirá desarrollándose con el nuevo proyecto 'Renata & Nicole'.

Con esta adaptación, Atresplayer refuerza su estrategia de apostar por ficciones originales y por trasladar al audiovisual historias procedentes del ámbito literario, una línea que la plataforma ha consolidado en los últimos años dentro de la oferta de series españolas.