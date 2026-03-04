Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuerraSubmarinoIránEmbalsesCatalánMediaproTiempoPutinPelículas
instagramlinkedin

Conflicto en Irán

Ana Pastor se pone al frente de un nuevo especial de 'El Objetivo' para dar la última hora de Oriente Medio

La cadena de Atresmedia hace hueco a un nuevo especial de 'El Objetivo' tras el ataque conjunto a Irán por parte de EEUU e Israel

Ana Pastor en 'El Objetivo'

Ana Pastor en 'El Objetivo' / Atresmedia

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ana Pastor vuelve a ponerse al frente de 'El Objetivo' esta noche a las 23:00 horas tras el ataque conjunto israelí y estadounidense contra Irán para analizar las consecuencias de estos hechos en España.

La periodista contará para ello con Josep Borrell exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y por Gonzalo Bernados, economista que analizará la subida de precios de gas, luz y gasolina que trae aparejado el conflicto desatado en Oriente Medio.

De esta manera, 'El Objetivo' vuelve a desplegar su dispositivo en laSexta, como ha venido haciendo durante las últimas semanas con Venezuela, Groenlandia o Mineápolis.

Noticias relacionadas

Los especiales de ‘El Objetivo’, con una media de 6,7% y 548.000 espectadores, firmaron un extraordinario mes en el inicio del año con sus especiales sobre política internacional, destacando el dedicado a la intervención de Trump en Venezuela (4 de enero), que fue el más visto de su historia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  2. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  3. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  6. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  7. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  8. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya

La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU" y el Gobierno lo niega

La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU" y el Gobierno lo niega

Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez junto a sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"

Sonsoles Ónega se pronuncia por primera vez junto a sus hermanos tras la muerte de su padre: "Ojalá podamos continuar su legado"

GUERRA DE IRÁN | Interior mantiene el nivel de alerta 4 sobre 5 y reajusta las vigilancias policiales por la guerra en Irán

GUERRA DE IRÁN | Interior mantiene el nivel de alerta 4 sobre 5 y reajusta las vigilancias policiales por la guerra en Irán

5 días desde el inicio de los ataques de Israel y EE.UU a Irán. Resumen en imágenes

5 días desde el inicio de los ataques de Israel y EE.UU a Irán. Resumen en imágenes

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

La guerra triangular: Irán golpea a EE UU atacando a sus aliados del Golfo y desata un terremoto regional

La guerra triangular: Irán golpea a EE UU atacando a sus aliados del Golfo y desata un terremoto regional

La embajada española en el Líbano aconseja a sus ciudadanos que abandonen el país

La embajada española en el Líbano aconseja a sus ciudadanos que abandonen el país

El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos

El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos