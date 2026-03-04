Ana Pastor se pone al frente de un nuevo especial de 'El Objetivo' para dar la última hora de Oriente Medio

Ana Pastor vuelve a ponerse al frente de 'El Objetivo' esta noche a las 23:00 horas tras el ataque conjunto israelí y estadounidense contra Irán para analizar las consecuencias de estos hechos en España.

La periodista contará para ello con Josep Borrell exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y por Gonzalo Bernados, economista que analizará la subida de precios de gas, luz y gasolina que trae aparejado el conflicto desatado en Oriente Medio.

De esta manera, 'El Objetivo' vuelve a desplegar su dispositivo en laSexta, como ha venido haciendo durante las últimas semanas con Venezuela, Groenlandia o Mineápolis.

Los especiales de ‘El Objetivo’, con una media de 6,7% y 548.000 espectadores, firmaron un extraordinario mes en el inicio del año con sus especiales sobre política internacional, destacando el dedicado a la intervención de Trump en Venezuela (4 de enero), que fue el más visto de su historia.