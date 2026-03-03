En pie de guerra
Sarah Santaolalla denuncia una agresión física por parte de Vito Quiles: “Ya no son insultos, son golpes”
La colaboradora de RTVE anuncia que ampliará la denuncia tras un nuevo episodio ocurrido en la calle.
Sarah Santaolalla ha denunciado haber sido “agredida físicamente” por Vito Quiles y varias personas que lo acompañaban. La colaboradora de RTVE ha asegurado que la situación ha traspasado todos los límites y que acudirá nuevamente a comisaría para ampliar la denuncia que ya interpuso en enero.
La comunicadora compartió en su perfil de X un mensaje contundente: “Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más”. Horas después, publicó vídeos del momento en el que Quiles la increpa por la calle, así como imágenes en las que aparece con un micrófono dirigiéndose hacia ella.
Este nuevo episodio llega apenas un mes después de que Santaolalla denunciara públicamente un supuesto acoso en las instalaciones de Prado del Rey y en las inmediaciones de su domicilio. En enero explicó en televisión los hechos que motivaron su primera denuncia: “He denunciado a Vito Quiles por los sucesos que se han llevado a cabo en los últimos días, por las escenas de acoso, un acoso violento en Prado del Rey intentando saltarse todo tipo de controles, siguiéndome por la carretera de manera temeraria y apareciendo en mi casa con tres matones más, que tuvo que echarles la policía de mi portal y del bar de abajo. Tuve que estar más de 4 horas en comisaría, tuve que pedir auxilio a unos agentes”.
En aquella intervención también dejó clara su postura sobre el proceso judicial: “Creo que ya está bien de impunidad con estos fascistas. Hay que plantarse, no sólo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados. Que les cueste pasta, y que les cueste condenas, acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente y por señalar sus prácticas mafiosas”.
La colaboradora insistía entonces en su intención de seguir adelante por la vía judicial: “Estoy deseando que avance judicialmente el procedimiento para que en este país, un juez condene a Vito Quiles y a toda esta panda de fascistas por acosadores”. Ahora, tras este nuevo incidente, la batalla legal continúa abierta.
