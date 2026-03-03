Nueva gala
Samantha y Colate, expulsados de ‘DecoMasters’ tras una gala marcada por la repesca de Antonia Dell’Atte con una nueva compañera
La italiana regresa con Fiona Ferrer y logra una segunda oportunidad en una noche de máxima exigencia con bares y cocinas en juego.
La competición entra en su recta más intensa. Los famosos de 'DecoMasters' afrontaron una de las entregas más complicadas de la edición, con reformas de alto nivel y una repesca que cambió por completo el tablero. Dos bares y tres cocinas pusieron a prueba su evolución.
La semana arrancó con un reto exprés de habilidad: crear un centro floral decorativo en apenas diez minutos. Raquel y Belén, junto a Samantha y Colate, destacaron y obtuvieron ventajas estratégicas para formar equipos y elegir proyecto. El desafío principal consistía en redecorar dos bares con un presupuesto de 6.000 euros y requisitos muy distintos: uno pedía tonos neutros o cálidos y cambio de suelo; el otro, un estilo clásico con aire rústico.
En mitad de la reforma llegó el gran giro: la repesca. Regresaron los antiguos concursantes para colaborar con los equipos y pelear por volver al concurso. Antonia Dell’Atte reapareció con nueva compañera, la escritora Fiona Ferrer Leoni, y su dupla convenció al jurado, que les otorgó la segunda oportunidad.
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. El equipo de Samantha y Colate fue señalado por no respetar la esencia solicitada por su cliente, lo que los llevó directamente a la prueba de expulsión junto a Mar y Carlo y los Gemeliers. El último reto se centró en la reforma de cocinas, donde Dani y Jesús lograron incluso emocionar a los jueces.
La deliberación final fue contundente: Samantha y Colate abandonan 'DecoMasters'. El jurado habló de “muchos errores”, mientras la pareja defendió su propuesta hasta el último momento, protagonizando un tenso intercambio antes de despedirse definitivamente del programa.
