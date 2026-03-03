Samantha y Colate, expulsados de ‘DecoMasters’ tras una gala marcada por la repesca de Antonia Dell’Atte con una nueva compañera

La competición entra en su recta más intensa. Los famosos de 'DecoMasters' afrontaron una de las entregas más complicadas de la edición, con reformas de alto nivel y una repesca que cambió por completo el tablero. Dos bares y tres cocinas pusieron a prueba su evolución.

La semana arrancó con un reto exprés de habilidad: crear un centro floral decorativo en apenas diez minutos. Raquel y Belén, junto a Samantha y Colate, destacaron y obtuvieron ventajas estratégicas para formar equipos y elegir proyecto. El desafío principal consistía en redecorar dos bares con un presupuesto de 6.000 euros y requisitos muy distintos: uno pedía tonos neutros o cálidos y cambio de suelo; el otro, un estilo clásico con aire rústico.

En mitad de la reforma llegó el gran giro: la repesca. Regresaron los antiguos concursantes para colaborar con los equipos y pelear por volver al concurso. Antonia Dell’Atte reapareció con nueva compañera, la escritora Fiona Ferrer Leoni, y su dupla convenció al jurado, que les otorgó la segunda oportunidad.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. El equipo de Samantha y Colate fue señalado por no respetar la esencia solicitada por su cliente, lo que los llevó directamente a la prueba de expulsión junto a Mar y Carlo y los Gemeliers. El último reto se centró en la reforma de cocinas, donde Dani y Jesús lograron incluso emocionar a los jueces.

La deliberación final fue contundente: Samantha y Colate abandonan 'DecoMasters'. El jurado habló de “muchos errores”, mientras la pareja defendió su propuesta hasta el último momento, protagonizando un tenso intercambio antes de despedirse definitivamente del programa.