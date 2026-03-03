Reacciones a la muerte de Fernando Ónega, padre de Sonsoles, figura clave del periodismo y presentador de Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco

La muerte de Fernando Ónega, figura emblemática del periodismo español y presentador de Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco, ha provocado multitud de reacciones en medios de comunicación, programas de televisión y políticos entre otros.

*En elaboración

El programa más afectado ha sido el de su hija Sonsoles Ónega, que esta tarde se ha ausentado. Pepa Romero, su sustituta, anunciaba la noticia conmocionada con la ayuda de Carlos Quílez esta tarde: "Es una noticia que nunca nos hubiera gustado dar".

En 'Malas lenguas' también se han hecho eco del fallecimiento del periodista: "Una noticia terrible que nos ha sacudido hace apenas unos minutos", comunicaban desde la redacción del programa. Por su parte, Jesús Cintora destacó la participación de Ónega en su anterior programa 'Las cosas claras': "Compartimos más de un rato y de una vivencia".

Por su parte, Toñi Moreno ha querido recordar el apoyo que el cronista le brindó cuando no le iba bien en TVE: "Venía cada mañana a maquillaje , me cogía de la mano y me decía “eres buena “. Su hija , que es mi amiga sabe que no puedo nombrarlo sin llorar. Ahora lo hago porque tengo el alma rota. Se fue el Maestro".

También se han despedido del periodista presentadores como Sandra Golpe o Adela González. Más allá de la televisión y el periodismo han mostrado un gesto de despedia la Casa Real con un comunicado y hasta el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros.