Netflix pone fecha de estreno a sus apuestas cinematográficas españolas para la primavera de 2026: de una dramedia de Carmen Machi a lo nuevo de Los Javis

Netflix ya tiene calendario para dos de sus grandes estrenos españoles de la primavera. La plataforma ha fijado el 27 de marzo para el lanzamiento global de '53 domingos' y el 1 de mayo para la llegada a su catálogo de 'Mi querida señorita', que previamente pasará por salas el 17 de abril. Dos proyectos muy distintos que refuerzan su apuesta por el cine nacional con nombres de peso delante y detrás de las cámaras.

'53 domingos', escrita y dirigida por Cesc Gay, adapta su propia obra teatral y reúne a Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. La película sigue a tres hermanos que se citan para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento empieza a resultar preocupante. La reunión, que en principio pretende ser práctica y ordenada, termina convirtiéndose en un enfrentamiento familiar lleno de reproches, ironía y situaciones descontroladas.

Por su parte, 'Mi querida señorita' está dirigida por Fernando González Molina y escrita por Alana S. Portero, con producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Protagonizada por Elisabeth Martínez en su debut en el cine, la película cuenta también con Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Eneko Sagardoy, Lola Rodríguez y María Galiana en el reparto. La historia sigue a Adela, una mujer criada en un entorno conservador que inicia un viaje de autodescubrimiento entre Pamplona y Madrid tras empezar a cuestionar su identidad.

Se trata de una adaptación libre del clásico de 1972 dirigido por Jaime de Armiñán y protagonizado por José Luis López Vázquez, que llegó a estar nominada al Oscar. La nueva versión tendrá su premiere en la Sección Oficial del Festival de Málaga antes de su estreno comercial y posterior salto a Netflix, donde se convertirá en una de las grandes apuestas de la plataforma para el cine español de 2026.