Kaley Cuoco reabre la guerra entre el reparto de 'Embrujadas' y desvela su fría llegada: "Aún no sé si le caigo bien"

La incorporación de Kaley Cuoco a 'Embrujadas' en 2005 no fue precisamente un aterrizaje cómodo. La actriz, que se sumó en la octava y última temporada del drama sobrenatural, ha confesado ahora que aquel primer día estuvo marcado por la inseguridad y la sensación de estar entrando en una familia ya formada, tal y como contó en el podcast 'Armchair Expert': “Imagina esto: no había conocido a nadie. Tenía 21 años. Era su sesión de fotos oficial, yo era la nueva. Me unía a su foto familiar”.

Cuoco llegaba tras varios trabajos en televisión, pero reconoce que estaba aterrada pues se trataba de su primer papel como protagonista en una serie ultraconocida en aquella época. El momento más delicado se produjo durante una pausa para comer en plena sesión promocional: “Entré muerta de miedo. Estaban todos en las esquinas comiendo. Era su descanso”. En ese instante, según explicó, Alyssa Milano cambió por completo la situación: “Se levantó, corrió hacia mí y me dio el abrazo más grande del mundo. Fue tan amable… Nunca lo olvidaré”.

No tuvo la misma percepción con Rose McGowan, quien ya llevaba varias temporadas en la ficción tras sustituir a Shannen Doherty: “Quizá no estaba tan contenta. No lo sé. Aún no sé si le caigo bien”, admitió Cuoco, dejando entrever que las dinámicas internas del reparto no eran sencillas.

La actriz solo permaneció una temporada en la ficción, pues se canceló tras aquella octava temporada, pero aquella experiencia le dejó una lección que aplicaría más adelante durante sus doce años en 'The Big Bang Theory': “Siempre fui muy consciente de lo raro que debe ser llegar nuevo a un set así. Hay que hacer un esfuerzo extra”, explicó. Un gesto que, según ella, aprendió aquel primer día en 'Embrujadas' y que todavía hoy intenta replicar con cada nuevo compañero que cruza la puerta del plató: "Es una lección que me dio Alyssa".

Noticias relacionadas

Cabe recordar que este no ha sido el único enfrentamiento en la serie. La marcha de Shannen Doherty tras tres temporadas se produjo después de un desencuentro con Milano. Ahora, tras años de su finalización, quienes no tienen ningún contacto son la propia Alyssa con Rose McGowan, con quien se enfrentó públicamente por sus ideas políticas.