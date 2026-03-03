La justicia señala a dos sindicalistas de UGT por la filtración de las oposiciones de RTVE

Lo que debía ser una jornada clave para miles de aspirantes terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos recientes de la radiotelevisión pública. En septiembre de 2024, la oposición para informador de RTVE fue suspendida minutos antes de celebrarse tras detectarse una filtración masiva de las preguntas del examen. Año y medio después, la investigación judicial ya ha concluido y señala a dos personas como presuntos responsables.

Según ha publicado El Mundo, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha cerrado las diligencias a la espera del auto de procesamiento. Los investigados son César Moreno, secretario de organización de UGT-RTVE en Madrid, y Julián Pérez Olmos, también liberado sindical del mismo sindicato y miembro del tribunal que elaboró la prueba.

De acuerdo con la investigación, Pérez Olmos habría sido quien generó el documento con las preguntas filtradas —identificado en los metadatos con el nombre “Lobo”— y quien tuvo acceso indebido al contenido del examen. Moreno, por su parte, está señalado por haber reenviado la noche anterior a la prueba el archivo con las preguntas a una candidata. A Moreno se le atribuye un presunto delito de revelación de secretos.

El tribunal encargado de preparar el examen estaba compuesto por once miembros y dimitió en bloque tras destaparse la filtración. Aunque otras acusaciones particulares apuntaban a posibles responsabilidades adicionales, la causa se ha cerrado únicamente contra estos dos sindicalistas.

La filtración se detectó horas antes de que comenzara la prueba en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, donde más de 5.000 aspirantes aguardaban para examinarse. Ante la imposibilidad de sustituir las preguntas comprometidas, la dirección de RTVE optó por suspender la convocatoria al considerar que el examen “no estaba limpio”.

En la causa están personados RTVE, la Fiscalía y varios sindicatos, entre ellos CCOO, USO y CGT. En los próximos días se conocerá el auto de procesamiento que determinará los siguientes pasos judiciales en un caso que puso en entredicho la transparencia del proceso selectivo de la corporación pública.