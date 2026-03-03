Iñaki Gabilondo da una lección de periodismo en ‘El Hormiguero’: “Las fake news han venido para quedarse”

A sus 83 años, Iñaki Gabilondo sigue dejando titulares. Esta vez lo hizo en 'El Hormiguero', dentro de la sección de vídeos que conduce Jordi Moltó en el programa presentado por Pablo Motos. En apenas cinco minutos de conversación con Marta, una joven periodista que acaba de comenzar su carrera profesional, el comunicador vasco condensó toda una declaración de principios sobre el oficio.

La joven relató su paso por un digital donde, según explicó, se manipulaban titulares y se abusaba de la inteligencia artificial, algo que la llevó a marcharse. Lejos de endulzar la realidad, Gabilondo fue claro: “El mundo en el que vivimos ahora es un mundo que ha venido para quedarse”. Y añadió una advertencia directa: “Las fake news han venido para quedarse”. Ante ese panorama, su receta fue igualmente contundente: "crear un universo de solvencia y ofrecer agua informativa potable en medio del ruido".

El periodista incidió en la necesidad de conocer la realidad más allá del entorno propio: “Vete a un hospital, te dejan entrar. Vete a un juicio. Conoce cómo vive la gente que no vive como tú”, le aconsejó, subrayando que para ejercer bien el periodismo es imprescindible que la gente te importe un poco y entender que el comunicador forma parte del equipo que acompaña a los ciudadanos en la defensa de sus derechos.

También hubo espacio para hablar de liderazgo: “Para poder dirigir un equipo, lo primero que hay que tener es un objetivo compartido”. Y explicó por qué fue un director exigente: “A todos os exijo vuestro diez, como yo me exijo a mí mi diez”. Una exigencia que, según defendió, nace del respeto hacia el oyente o el lector: “Ese es el rey del mambo y se merece lo mejor de tu capacidad”.

En un tono casi paternal, Gabilondo anticipó a la joven futuras frustraciones: “Te anuncio ya etapa de crisis en tu vida”. Recordó que a veces se prospera “por la vía del canallismo”, pero reivindicó que también se puede crecer desde la honestidad. Y cerró con un mensaje que resume su legado: “No permitáis que nadie os diga que no tenéis futuro. El que no tiene futuro soy yo. Tú no tienes más que futuro”. Un consejo que trasciende el plató y refuerza la vigencia de quien, pese a haberse jubilado del día a día informativo, sigue defendiendo el oficio con el mismo pulso de siempre, mientras prepara en RTVE varios proyectos.