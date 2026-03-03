Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTráficoFPCheryTaxiMIRSilvia AbrilBarcelonaBorrasca ReginaBaliza V16Florentino Pérez
instagramlinkedin

Lunes 2 marzo 2026

Audiencias TV ayer | Telecinco sorprende con nuevo máximo para 'Casados a primera vista', que se convierte en fenómeno de la temporada, dejando a 'DecoMasters' en mínimos

El canal principal de Mediaset consolida su éxito con este formato frente a ‘En Tierra Lejana’ y 'DecoMasters'.

Marc y Ainhoa en 'Casados a primera vista'

Marc y Ainhoa en 'Casados a primera vista' / Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del lunes 2 de marzo confirmó el gran momento de 'Casados a primera vista', que continúa siendo uno de los éxitos indiscutibles del curso. El formato de Telecinco firmó un 14,8% de cuota de pantalla y 882.000 espectadores, logrando su nuevo máximo de temporada y liderando de nuevo su franja de emisión en el prime time.

En Antena 3, 'En Tierra Lejana' se mantuvo en cifras sólidas en su tercera semana al anotar un 12,3% de share y una media de 893.000 espectadores, consolidándose como la principal alternativa a la oferta de Telecinco. Por su parte, La 1 registró un 7,9% de cuota y 439.000 espectadores con una nueva entrega de 'DecoMasters', quedando por detrás de sus competidores directos y marcando mínimos de share y espectadores.

En el access prime time, 'El hormiguero' volvió a imponerse con un 12,3% y 1.603.000 espectadores mientras que 'La revuelta' se quedó en un 9,7% con 1.253.000 seguidores. En Telecinco, 'First Dates' anotó un 8,7% y 1.124.000 espectadores, a la vez que 'Horizonte' alcanzó un 7,2% de cuota y reunió a 919.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.253.000 (9,7%)

DecoMasters: 439.000 (7,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.603.000 (12,3%)

En tierra lejana: 893.000 (12,3%)

Telecinco

First dates: 1.124.000 (8,7%)

Casados a primera vista: 882.000 (14,8%)

laSexta

El intermedio: 862.000 (6,6%)

El taquillazo “Torrente 2. Misión en Marbella”: 345.000 (4,6%)

Cuatro

First dates: 616.000 (4,8%)

Horizonte: 919.000 (7,2%)

Proyecto Sistiaga: 330.000 (4,4%)

La 2

Cifras y letras: 595.000 (4,6%)

Cifras y letras: 710.000 (5,3%)

Cine clásico “Con faldas y a lo loco”: 387.000 (3,7%)

LATE NIGHT

La 1

DecoMasters: 117.000 (6,9%)

Antena 3

En tierra lejana: 246.000 (8,4%)

laSexta

Cine “Sin rodeos”: 93.000 (3,6%)

Cuatro

Fuera de cobertura: 127.000 (3,2%)

Focus: 76.000 (2,9%)

El desmarque. Madrugada: 39.000 (2,3%)

La 2

Cine “Ciudadano Kane”: 89.000 (2,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 912.000 (10,7%)

Valle Salvaje: 886.000 (11,8%)

La promesa: 1.003.000 (12,7%)

Malas lenguas: 1.137.000 (12,4%)

Aquí la Tierra: 1.462.000 (13,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.268.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 707.000 (9%)

Pasapalabra: 1.744.000 (16,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 633.000 (7,7%)

El diario de Jorge: 632.000 (7,9%)

¡Allá tú!: 872.000 (8,5%)

laSexta

Zapeando: 493.000 (5,6%)

Más vale tarde: 542.000 (7%)

laSexta clave: 546.000 (4,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 647.000 (7,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 515.000 (6,5%)

La 2

Saber y ganar: 562.000 (6%)

Grandes documentales: 333.000 (4%)

Malas lenguas: 579.000 (7,5%)

Sukha: 202.000 (2,1%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 257.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 451.000 (21,1%)

Mañaneros 360: 606.000 (17,5%)

Mañaneros 360: 979.000 (11,3%)

Antena 3

Espejo público: 328.000 (11,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 780.000 (15,3%)

La ruleta de la suerte: 1.552.000 (19,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 147.000 (7,7%)

El programa de AR: 313.000 (12%)

Vamos a ver: 374.000 (9,4%)

El precio justo: 715.000 (9,4%)

laSexta

Aruser@s. El humorning: 198.000 (12,7%)

Aruser@s: 304.000 (12,6%)

Al rojo vivo: 402.000 (9,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 20.000 (1,3%)

Alerta cobra: 31.000 (1,6%)

Alerta cobra: 28.000 (1,3%)

Alerta cobra: 47.000 (1,9%)

En boca de todos: 297.000 (8,5%)

La 2

Dinastías: 25.000 (1,3%)

Un país para leerlo: 23.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 32.000 (1,4%)

La aventura del saber: 16.000 (0,6%)

Baserri gourmet: 28.000 (1%)

El western de La 2 “Un hombre llamado Noon”: 73.000 (2,1%)

El cazador: 117.000 (1,8%)

El cazador: 215.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.223.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.566.000 (16%)

laSexta Noticias 14h: 875.000 (9,9%)

Informativos Telecinco 15h: 918.000 (9,4%)

Noticias Cuatro 1: 645.000 (8,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.192.000 (17,4%)

Telediario 2: 1.582.000 (12,7%)

Informativos Telecinco 21h: 950.000 (7,7%)

laSexta Noticias 20h: 750.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 2: 630.000 (6,4%)

Matinal

Telediario matinal: 189.000 (21,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 187.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 142.000 (10,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,7%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (11,7%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,5%), La 2 (3%).

TEMAS

  1. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  2. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  3. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  4. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado
  7. La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
  8. Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres

Telecinco sorprende con nuevo máximo para 'Casados a primera vista', que se convierte en fenómeno de la temporada, dejando a 'DecoMasters' en mínimos

Telecinco sorprende con nuevo máximo para 'Casados a primera vista', que se convierte en fenómeno de la temporada, dejando a 'DecoMasters' en mínimos

Directo | Israel bombardea Beirut y envía más soldados al Líbano

Directo | Israel bombardea Beirut y envía más soldados al Líbano

Cortada la AP-7 en sentido sur en l'Ametlla de Mar (Tarragona) por el accidente de un camión

Cortada la AP-7 en sentido sur en l'Ametlla de Mar (Tarragona) por el accidente de un camión

Catalunya lidera en febrero la creación de empleo en España y aporta el 25% de nuevos ocupados

Catalunya lidera en febrero la creación de empleo en España y aporta el 25% de nuevos ocupados

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Amazon confirma las fechas de la Fiesta de Primavera 2026 (y los productos que todos van a buscar)

Amazon confirma las fechas de la Fiesta de Primavera 2026 (y los productos que todos van a buscar)

El empleo suma casi 100.000 ocupados en febrero por la reapertura de academias y hostelería

El empleo suma casi 100.000 ocupados en febrero por la reapertura de academias y hostelería

El iPhone 18 Pro viene con buenas noticias para los 'influencers': una cámara de hasta 24MP

El iPhone 18 Pro viene con buenas noticias para los 'influencers': una cámara de hasta 24MP