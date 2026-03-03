Alejandra Rubio estalla contra Marta López en pleno directo tras su polémica con Antonio Rossi: "Estoy rodeada de periodistas que mienten y manipulan"

Lo que comenzó como una aclaración sobre su enfrentamiento con Antonio Rossi terminó derivando en una nueva bronca, esta vez con Marta López. Alejandra Rubio protagonizó uno de los momentos más tensos de 'El tiempo justo' al sentirse atacada por algunos de sus compañeros.

La discusión se encendió cuando Marta López puso en duda su versión de los hechos y sugirió que podía estar cambiando el relato. La influencer no tardó en reaccionar, visiblemente molesta por lo que consideró un cuestionamiento constante hacia ella. Rubio dejó clara su incomodidad ante la actitud del plató: “Jugáis todos con que yo aquí no tengo amigos, con que a ti te van a defender porque eres el periodista de renombre y yo soy ‘la hija’, ‘la nieta de’, que está haciendo el tonto para todos vosotros”.

Marta López intentó rebajar la tensión defendiendo que simplemente estaba dando su opinión, pero el cruce fue a más. Alejandra insistió en que su versión era la única válida porque es quien vivió la situación: “No hace falta que te pongas chulo, te estoy contando mi versión”. Es por ello que Marta López se defendió: "Yo no soy hija de nadie, no soy periodista, pero llevo 25 años aquí y se me puede tachar de muchas cosas, pero no de mentirosa"

Alejandra terminó visiblemente afectada por la sensación de que, según ella, siempre se pone en duda su credibilidad: "¿Qué pasa? ¿Qué por llevar 25 años aquí ya no puedes mentir? Yo estoy rodeada de periodistas que mienten y manipulan". El enfrentamiento evidencia el clima cada vez más crispado en torno a la familia Campos en los debates televisivos y deja una nueva escena de tensión en el magacín de Telecinco.