Adrián Rodríguez abandona el centro de desintoxicación pese a las dudas de su padre: “Esto no va a poder conmigo”

Adrián Rodríguez ha vuelto a sentarse en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar abiertamente de su lucha contra las adicciones. El actor ha decidido abandonar voluntariamente el centro de desintoxicación en el que estaba ingresado, pese a su historial de recaídas y a la preocupación de su entorno más cercano. En su intervención fue claro sobre el aprendizaje que, según él, le han dejado sus tropiezos: “Las recaídas me están haciendo darme cuenta de que es a donde no quiero volver”.

Su padre, Antonio Rodríguez, no comparte ese optimismo. En ese mismo programa ya expresó su preocupación por la precipitación de la decisión, defendiendo que un proceso de recuperación requiere tiempo y estabilidad, algo que, a su juicio, no encaja con las continuas entradas y salidas del centro.

Durante la entrevista, Adrián también miró atrás para explicar el origen de su caída. El éxito precoz con 'Física o Química', donde interpretó al novio de Fer, le llegó siendo adolescente y supuso un punto de inflexión. El actor reconoció: “Me perdí. La vida del éxito y la fama, los realities y la exposición, hay gente que lo sabe gestionar y hay gente que no”. Rodríguez recordó cómo aquella popularidad, que llegó tras su paso por series como 'Los Serrano', terminó convirtiéndose en una presión difícil de sostener. Sobre su descenso personal fue tajante: “Yo necesitaba entender lo que me pasaba”. En uno de los momentos más íntimos de la conversación asumió su responsabilidad en el proceso: “Mi peor enemigo fui yo. Huía de mí mismo, porque no me gustaba quien era”.

Tras seis ingresos en apenas tres años, el actor insiste en que esta vez será diferente. Con nuevos proyectos sobre la mesa y apoyado en su círculo más cercano, lanzó un mensaje de determinación: “Esto no va a poder conmigo”. El tiempo dirá si esta salida del centro marca el inicio definitivo de su recuperación o si se convierte en un nuevo episodio dentro de una batalla que todavía sigue abierta.