Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaMotoGPZapateroEmbalse FoixChemsexZygmunt BaumanJuan del ValLuna llenaRosalía
instagramlinkedin

Del 2 al 6 de marzo

‘Valle Salvaje’, avance semanal: Luisa se lanza a por la verdad y Enriqueta declara la guerra

La desaparición de Eva y el pulso entre Enriqueta y José Luis marcan los capítulos de esta semana.

Avance semanal de 'Valle Salvaje'

Avance semanal de 'Valle Salvaje' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El valle apenas ha tenido tiempo de asimilar los últimos acontecimientos cuando una nueva tormenta amenaza con arrasarlo todo. Luisa está convencida de que algo no encaja en la versión oficial sobre el hijo de Adriana y jura que escuchó que era un niño. Mientras, Enriqueta y Braulio cambian de estrategia y su nueva actitud comienza a desestabilizar a José Luis. Esto es lo que ocurrirá esta semana en ‘Valle Salvaje’.

Lunes 2 de marzo – Capítulo 365

Los Gálvez de Aguirre atraviesan uno de sus momentos más oscuros. Enriqueta y Braulio sorprenden con un movimiento inesperado que altera el equilibrio familiar. Sus verdaderas intenciones todavía no están claras. Por su parte, Luisa, completamente rota, hace el juramento más importante de su vida: descubrir qué ocurrió realmente con el hijo de Adriana.

Martes 3 de marzo – Capítulo 366

Luisa comparte con Bárbara sus sospechas más profundas. La duda planea sobre ambas: ¿está la criada en lo cierto o se aferra a una esperanza imposible? En la Casa Grande, la desaparición de Eva durante todo el día desata la inquietud. Amadeo asume sus responsabilidades en la cocina, pero nadie sabe dónde está su hermana ni si piensa regresar.

Miércoles 4 de marzo – Capítulo 367

Enriqueta deja claro a Braulio que no abandonarán el valle, por mucho que José Luis lo desee. La tensión entre ellos llega a oídos de Dámaso, que no duda en aprovechar la grieta en su propio beneficio. Mientras tanto, Luisa se escabulle en secreto hasta el lugar donde cree que encontrará respuestas definitivas. Pero lo que está a punto de descubrir podría cambiarlo todo.

Jueves 5 de marzo – Capítulo 368

Pepa intenta cubrir la ausencia de su hermana mintiendo a Mercedes. La situación se complica cuando Dámaso irrumpe en la Casa Grande en el peor momento posible. José Luis recibe no solo su provocación, sino también la de otra persona que amenaza con sacarlo definitivamente de sus casillas.

Viernes 6 de marzo – Capítulo 369

Noticias relacionadas

Martín y Francisco se sinceran sobre lo que sienten, mientras Amadeo empieza a sospechar que Eva oculta algo importante. En un gesto inesperado, Martín decide plantar cara a Victoria sin titubeos. Y Enriqueta, firme y decidida, desafía abiertamente a José Luis. Las posiciones están claras y la guerra parece inminente en ‘Valle Salvaje’.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  4. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  7. La economía española va bien gracias y a pesar de
  8. Así afecta el IRPF a las pensiones de jubilación: porcentajes y casos en los que no se aplica

Koldo reclama que no se troceen los juicios por la compra de mascarillas ante los nuevos indicios contra Pardo de Vera

Koldo reclama que no se troceen los juicios por la compra de mascarillas ante los nuevos indicios contra Pardo de Vera

Las aerolíneas españolas cancelan más de 30 vuelos por el conflicto en Oriente Medio, la mayoría en Barcelona

Las aerolíneas españolas cancelan más de 30 vuelos por el conflicto en Oriente Medio, la mayoría en Barcelona

RTVE sigue confiando en Dani Rovira tras su discreto estreno y le encomienda un nuevo formato con estreno inminente

RTVE sigue confiando en Dani Rovira tras su discreto estreno y le encomienda un nuevo formato con estreno inminente

Los buses H12 y V17 cambian este lunes su recorrido por Glòries y Via Laietana

Los buses H12 y V17 cambian este lunes su recorrido por Glòries y Via Laietana

Claude, la IA de Anthropic, sufre una caída mundial tras el veto militar de Trump

Claude, la IA de Anthropic, sufre una caída mundial tras el veto militar de Trump

Hansi Flick, ante la remontada al Atlético: "Queremos hacer posible lo imposible"

Hansi Flick, ante la remontada al Atlético: "Queremos hacer posible lo imposible"

El Govern admite alta concentración de fósforo pero niega contaminación en el embalse de Foix

El Govern admite alta concentración de fósforo pero niega contaminación en el embalse de Foix

Sumas que no suman

Sumas que no suman