‘Valle Salvaje’, avance semanal: Luisa se lanza a por la verdad y Enriqueta declara la guerra

El valle apenas ha tenido tiempo de asimilar los últimos acontecimientos cuando una nueva tormenta amenaza con arrasarlo todo. Luisa está convencida de que algo no encaja en la versión oficial sobre el hijo de Adriana y jura que escuchó que era un niño. Mientras, Enriqueta y Braulio cambian de estrategia y su nueva actitud comienza a desestabilizar a José Luis. Esto es lo que ocurrirá esta semana en ‘Valle Salvaje’.

Lunes 2 de marzo – Capítulo 365

Los Gálvez de Aguirre atraviesan uno de sus momentos más oscuros. Enriqueta y Braulio sorprenden con un movimiento inesperado que altera el equilibrio familiar. Sus verdaderas intenciones todavía no están claras. Por su parte, Luisa, completamente rota, hace el juramento más importante de su vida: descubrir qué ocurrió realmente con el hijo de Adriana.

Martes 3 de marzo – Capítulo 366

Luisa comparte con Bárbara sus sospechas más profundas. La duda planea sobre ambas: ¿está la criada en lo cierto o se aferra a una esperanza imposible? En la Casa Grande, la desaparición de Eva durante todo el día desata la inquietud. Amadeo asume sus responsabilidades en la cocina, pero nadie sabe dónde está su hermana ni si piensa regresar.

Miércoles 4 de marzo – Capítulo 367

Enriqueta deja claro a Braulio que no abandonarán el valle, por mucho que José Luis lo desee. La tensión entre ellos llega a oídos de Dámaso, que no duda en aprovechar la grieta en su propio beneficio. Mientras tanto, Luisa se escabulle en secreto hasta el lugar donde cree que encontrará respuestas definitivas. Pero lo que está a punto de descubrir podría cambiarlo todo.

Jueves 5 de marzo – Capítulo 368

Pepa intenta cubrir la ausencia de su hermana mintiendo a Mercedes. La situación se complica cuando Dámaso irrumpe en la Casa Grande en el peor momento posible. José Luis recibe no solo su provocación, sino también la de otra persona que amenaza con sacarlo definitivamente de sus casillas.

Viernes 6 de marzo – Capítulo 369

Martín y Francisco se sinceran sobre lo que sienten, mientras Amadeo empieza a sospechar que Eva oculta algo importante. En un gesto inesperado, Martín decide plantar cara a Victoria sin titubeos. Y Enriqueta, firme y decidida, desafía abiertamente a José Luis. Las posiciones están claras y la guerra parece inminente en ‘Valle Salvaje’.