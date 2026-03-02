Tini prepara su nueva gira en España con ‘FUTTTURA TOUR’: seis conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia en enero de 2027

La cuenta atrás ha comenzado. Tini traerá a España su ‘FUTTTURA TOUR’, la gira con la que ha arrasado en Latinoamérica y que aterrizará en enero de 2027 con seis conciertos en los recintos más grandes del país. Madrid, Barcelona y Valencia serán las ciudades encargadas de recibir uno de los espectáculos más ambiciosos del pop en español actual.

Convertida en uno de los grandes iconos musicales de la última década, la artista bonaerense ha encadenado éxitos como ‘Miénteme’, ‘La_Original.mp3’, ‘Cupido’ o ‘Universidad’, además de colaborar con Coldplay en ‘WE PRAY’. Tras publicar en 2024 su álbum ‘Un mechón de pelo’ y su posterior versión en directo, Tini puso en marcha su gira más espectacular hasta la fecha, con una residencia histórica en Tecnópolis (Buenos Aires) donde vendió más de 300.000 entradas en nueve fechas.

El ‘FUTTTURA TOUR’ continuará su recorrido internacional durante 2026 por grandes estadios de Chile, Uruguay y Perú, además de nuevas paradas en Argentina. Y en 2027 será el turno de España, donde la cantante mantiene una base de fans fiel desde sus anteriores visitas entre 2021 y 2023, cuando ya llenó el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.

En nuestro país ofrecerá dos conciertos en el Roig Arena de Valencia (19 y 20 de enero), dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (22 y 23 de enero) y dos en el Movistar Arena de Madrid (26 y 27 de enero). Seis noches para confirmar a Tini como una de las grandes divas del pop en español de su generación.