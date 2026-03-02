Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 2 al 6 de marzo

‘Sueños de libertad’, avance semanal: Damián toma una decisión definitiva y Gabriel mueve ficha contra los Salazar

La boda se acelera, Beatriz queda contra las cuerdas y las tensiones estallan en los nuevos episodios.

Avance semanal de 'Sueños de libertad'

Avance semanal de 'Sueños de libertad' / Antena 3

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Tras descubrir la historia de amor de Marta, Damián no atraviesa su mejor momento. La estabilidad en la colonia vuelve a resquebrajarse y los conflictos personales se mezclan con decisiones que pueden cambiarlo todo. Esto es lo que va a ocurrir en los capítulos 509 al 513 de ‘Sueños de libertad’. Cuidado, spoilers.

Lunes 2 de marzo – Capítulo 509

Damián y Digna atraviesan una etapa complicada y la tensión entre ambos es evidente. Mabel empieza a pensar que Claudia no la soporta, mientras Valentina y Andrés comparten recuerdos del pasado que remueven sentimientos. Salva se ve obligado a compensar a Esteban y, antes de que termine la jornada, Gabriel arremete con dureza contra Beatriz.

Martes 3 de marzo – Capítulo 510

Damián realiza una confesión delicada que podría alterar su futuro con Digna. Tasio toma una determinación respecto a Paula, mientras Nieves sorprende a Luz con una petición inesperada. Salva no consigue frenar a Esteban y termina enfrentándose a Mabel. Beatriz se reencuentra con su amante de México, Claudia sale en defensa de Salva y Damián da un paso clave sobre su relación con Digna.

Miércoles 4 de marzo – Capítulo 511

Beatriz recibe una noticia que la vincula con un crimen y la deja en una situación comprometida. Don Agustín se atribuye un mérito que no le corresponde. Mabel planta cara a Esteban, Gabriel hace una propuesta inesperada a Marisol y Tasio encarga algo especial a Manuela. Miguel toma una decisión importante sobre su puesto en el dispensario y Begoña opta por dejar marchar a Andrés.

Jueves 5 de marzo – Capítulo 512

Valentina no reacciona como se esperaba ante un detalle que podría cambiar su relación. Begoña confía a Eduardo una tarea especial, mientras Gabriel empieza a atar cabos que relacionan a Marisol y Pablo. Salva se enfrenta definitivamente a Esteban, la cena romántica de Tasio y Carmen no sale según lo previsto, Claudia explica a Mabel el origen de su rechazo y Beatriz presiona a Gabriel sin contemplaciones.

Viernes 6 de marzo – Capítulo 513

Damián y Digna deciden no esperar más y adelantan sus planes de boda. Mabel anima a Claudia a que se lance con Salva, mientras Andrés intenta sonsacar información sobre Valentina a Carmen. Las trabajadoras de la tienda detectan diferencias salariales en la perfumera y la tensión aumenta. Gabriel contrata a un detective para investigar a Pablo Salazar y Paula marca distancias con Tasio, dejando su relación en el aire.

