‘La promesa’, avance semanal: Leocadia contraataca y Ángela lanza la pregunta que puede cambiarlo todo

Semana decisiva en ‘La promesa’. La llegada de Ciro cambia el equilibrio de poder en la finca y deja a Leocadia en una posición inesperada. Pero la señora de Figueroa no piensa rendirse. Al mismo tiempo, Ángela empieza a sospechar que le han ocultado algo durante años. Y su pregunta puede hacerlo saltar todo por los aires.

Lunes 2 de marzo – Capítulo 785

Jacobo termina admitiendo que lo de Nueva York era mentira, pero contraataca de inmediato: si Leocadia habla, él también tiene información comprometida sobre ella. En la cocina, las cosas se suavizan gracias a Julieta, que logra animar a las cocineras con un gesto inesperado. Mientras, Pía comparte con María su preocupación por el interés de Carlo en Samuel. La doncella cree que deberían contar la verdad sobre su pasado, aunque el sacerdote no lo tiene nada claro. Martina anuncia que propondrá al Patronato rescatar el refugio, decisión que no todos celebran. Y cuando Ángela percibe un extraño acercamiento entre su madre y Cristóbal, no se anda con rodeos y le suelta una pregunta directa: “¿Es usted mi padre?”.

Martes 3 de marzo

No habrá emisión de ‘La promesa’ por la retransmisión del partido España – Islandia de la Selección Española Femenina.

Miércoles 4 de marzo – Capítulo 786

Cristóbal se queda descolocado tras la pregunta de Ángela. La tensión aumenta y el pasado empieza a pesar demasiado. Martina decide mantener las distancias con Adriano y comunica a Petra su plan para que el Patronato financie el refugio. Jacobo no oculta su desacuerdo. Julieta intenta adaptarse a su nueva vida en palacio, pero su cercanía con el servicio molesta a Leocadia y Lorenzo, que siembran dudas en su matrimonio con Ciro. Por si fuera poco, Cristóbal comunica que la boda de María y Carlo debe celebrarse cuanto antes… y pide a Samuel que sea él quien la oficie.

Jueves 5 de marzo – Capítulo 787

Cristóbal fija fecha para la boda y Samuel acepta, aunque visiblemente incómodo. La Guardia Civil irrumpe en el palacio con una noticia devastadora: la madre de Santos ha fallecido. El joven queda completamente en shock. Martina avanza en sus gestiones con el Patronato, mientras Jacobo critica su iniciativa. Julieta y Ciro discuten por el trato al servicio y Ángela empieza a investigar el pasado laboral de Cristóbal con ayuda de Curro.

Viernes 6 de marzo – Capítulo 788

Santos regresa hundido tras conocer la muerte de su madre. El servicio intenta arroparle, pero él apenas reacciona. Leocadia intenta poner al marqués en contra de Ciro, aunque esta vez no consigue manipular la situación. En la zona de servicio, Carlo exige explicaciones y María termina confesando su historia con Samuel, lo que altera por completo el equilibrio entre los tres. Y Ángela da un paso más allá: lanza un órdago a su madre y pide que Cristóbal sea despedido por haber mentido sobre su pasado. El secreto está cada vez más cerca de salir a la luz.