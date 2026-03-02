Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránOriente PróximoÓscar PuenteBorrasca ReginaClaudeChemsexEstado de vuelosZapateroEmbalse FoixJuan del ValRosalía
instagramlinkedin

Contra el poder

Nuevo varapalo para el príncipe Andrés: el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima que se suicidó el pasado año, vuelve a sacudir el caso Epstein

Las memorias de la mujer que denunció la red de abusos se publican en junio en España tras convertirse en un fenómeno internacional.

Libro de Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés

Libro de Virginia Giuffre junto al príncipe Andrés / Redacción Yotele

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El caso Epstein vuelve a ocupar titulares. El próximo 3 de junio se publicará en España ‘La chica de nadie’, el libro póstumo de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de la red de abusos vinculada a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. La obra, que ya fue un éxito en Estados Unidos, vuelve a poner el foco sobre el escándalo que también salpicó al príncipe Andrés, que fue detenido hace unos días debido a su implicación en el caso del magnate estadounidense.

En el mercado norteamericano, el libro permaneció durante meses en la lista de más vendidos de The New York Times y ha superado el medio millón de ejemplares vendidos. Traducido a más de veinte idiomas, el testimonio de Giuffre se ha consolidado como uno de los documentos más impactantes sobre el entramado de abusos y el funcionamiento interno del círculo de Epstein.

Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, dejó terminado el manuscrito antes de su muerte con la intención expresa de que su historia se conociera sin filtros. En sus páginas, desmenuza su infancia vulnerable, los mecanismos psicológicos del abuso y su papel como denunciante en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas.

Noticias relacionadas

La edición española contará con el respaldo de la periodista de investigación Amy Wallace, que trabajó junto a la autora en la elaboración del libro. ‘La chica de nadie’ se publicará de forma simultánea en España y América Latina, reabriendo el debate sobre las responsabilidades de las élites y devolviendo actualidad a un caso que sigue teniendo consecuencias judiciales y mediáticas a nivel internacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  4. Israel ataca Irán: Última hora en directo
  5. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  6. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  7. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  8. Björk, tras acompañar a Rosalía en una estelar actuación en los Brit Awards: 'Estoy enormemente agradecida de que me haya invitado

Presentadas más de 14.000 alegaciones en contra del proyecto de Muy Alta Tensión entre Aragón y Tarragona

Presentadas más de 14.000 alegaciones en contra del proyecto de Muy Alta Tensión entre Aragón y Tarragona

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Trump anuncia que la "gran ola" de ataques "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | Trump anuncia que la "gran ola" de ataques "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"

Tini prepara su nueva gira en España con ‘FUTTTURA TOUR’: seis conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia en enero de 2027

Tini prepara su nueva gira en España con ‘FUTTTURA TOUR’: seis conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia en enero de 2027

Las rachas de viento alcanzan los 170 km/h en este punto de Catalunya

Las rachas de viento alcanzan los 170 km/h en este punto de Catalunya

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Los propietarios prefieren hacer una hora de coche o tren de cada día, pero ahorrarse 100.000 o 200.000 euros del precio de de su vivienda"

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Los propietarios prefieren hacer una hora de coche o tren de cada día, pero ahorrarse 100.000 o 200.000 euros del precio de de su vivienda"

El sector de la moto y los vehículos ligeros registra un mes histórico en febrero

El sector de la moto y los vehículos ligeros registra un mes histórico en febrero

Xiaomi presenta en MWC 2026 la nueva era de su ecosistema conectado ‘Human × Car × Home’ impulsado por la IA

Xiaomi presenta en MWC 2026 la nueva era de su ecosistema conectado ‘Human × Car × Home’ impulsado por la IA

Los problemas de Loles León con Hacienda: embargos y solo 2.000 euros en la cuenta

Los problemas de Loles León con Hacienda: embargos y solo 2.000 euros en la cuenta