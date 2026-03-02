Contra el poder
Nuevo varapalo para el príncipe Andrés: el libro póstumo de Virginia Giuffre, la víctima que se suicidó el pasado año, vuelve a sacudir el caso Epstein
Las memorias de la mujer que denunció la red de abusos se publican en junio en España tras convertirse en un fenómeno internacional.
El caso Epstein vuelve a ocupar titulares. El próximo 3 de junio se publicará en España ‘La chica de nadie’, el libro póstumo de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de la red de abusos vinculada a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. La obra, que ya fue un éxito en Estados Unidos, vuelve a poner el foco sobre el escándalo que también salpicó al príncipe Andrés, que fue detenido hace unos días debido a su implicación en el caso del magnate estadounidense.
En el mercado norteamericano, el libro permaneció durante meses en la lista de más vendidos de The New York Times y ha superado el medio millón de ejemplares vendidos. Traducido a más de veinte idiomas, el testimonio de Giuffre se ha consolidado como uno de los documentos más impactantes sobre el entramado de abusos y el funcionamiento interno del círculo de Epstein.
Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, dejó terminado el manuscrito antes de su muerte con la intención expresa de que su historia se conociera sin filtros. En sus páginas, desmenuza su infancia vulnerable, los mecanismos psicológicos del abuso y su papel como denunciante en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas.
La edición española contará con el respaldo de la periodista de investigación Amy Wallace, que trabajó junto a la autora en la elaboración del libro. ‘La chica de nadie’ se publicará de forma simultánea en España y América Latina, reabriendo el debate sobre las responsabilidades de las élites y devolviendo actualidad a un caso que sigue teniendo consecuencias judiciales y mediáticas a nivel internacional.
