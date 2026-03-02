Exclusiva YOTELE
Netflix se queda con Ana Pastor y estrenará en exclusiva la docuserie ‘El depredador de Sevilla’
Atresmedia repite la misma exitosa estrategia que realizó con Apple TV+ y el estreno de 'A muerte'.
Netflix vuelve a mover ficha en el terreno del true crime español. La plataforma estrenará en exclusiva la docuserie ‘El depredador de Sevilla’, el nuevo proyecto impulsado por Ana Pastor, según ha podido saber YOTELE. Se trata de una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral, que seguirá una estrategia de doble ventana: primero verá la luz como Netflix Original y, posteriormente, pasará a emitirse en el grupo de San Sebastián de los Reyes.
El documental reconstruye el caso de Manuel Blanco, guía turístico condenado a nueve años de prisión por agredir sexualmente a tres estudiantes estadounidenses que cursaban estudios en España. Los hechos se remontan a 2013 y 2017, cuando las jóvenes denunciaron agresiones producidas durante viajes organizados por su empresa, Discover Excursions. La serie, dirigida por Alejandro Olvera, recoge los testimonios de Gabrielle Vega, Carly Van Ostenbridge y Hayley McAleese, que hicieron pública su denuncia años después en la cadena NBC.
El equipo liderado por Pastor se desplazó a Estados Unidos para entrevistar a las víctimas y recabar nuevos testimonios de mujeres que habrían sufrido situaciones similares durante una década. La docuserie profundiza en el perfil del condenado y en los mecanismos que le permitieron actuar durante años, poniendo el foco en la vulnerabilidad de las estudiantes extranjeras.
Con este movimiento, Atresmedia repite la estrategia aplicada recientemente con ‘A muerte’, estrenada primero en Apple TV+ antes de su llegada al grupo. El conglomerado audiovisual se ha consolidado como referente en el género, siendo pionero con ‘El caso Asunta’, producida junto a Bambú Producciones, y continuando con títulos como ‘El hombre equivocado’, que verá la luz próximamente. Para atresplayer también lanzó ‘No se lo cuentes a nadie’, sobre el crimen de Patrick Nogueira, y junto a Ana Pastor produjo ‘Asesinas’, formato centrado en crímenes cometidos por mujeres. Ahora, ‘El depredador de Sevilla’ refuerza esa apuesta con una nueva alianza estratégica con Netflix.
