Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránÓscar PuenteBorrasca ReginaRey Juan CarlosMotoGPViviendaTailandiaZygmunt BaumanJuan del ValLuna llenaRosalía
instagramlinkedin

Continúa la batalla

Makoke sigue adelante con su guerra con este colaborador de Telecinco y aclara en 'Fiesta' si le ha vetado

La colaboradora asegura que el conflicto “se va a judicializar” tras las informaciones publicadas sobre ella y su pareja.

Makoke en 'Fiesta'

Makoke en 'Fiesta' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El enfrentamiento entre Makoke y Luis Pliego suma un nuevo capítulo. La tensión estalló después de que la revista ‘Lecturas’ publicara los presuntos problemas legales de Gonzalo, pareja de la colaboradora. Makoke respondió defendiendo a su novio en ‘Fiesta’ y el director contraatacó con informaciones sobre supuestas deudas con Hacienda. Desde entonces, la relación está completamente rota.

Según se ha comentado en ‘El tiempo justo’, el origen del desencuentro podría estar en la exclusiva de la boda de Makoke. Al parecer, existía un contrato de tanteo con ‘Lecturas’, pero no un acuerdo cerrado de exclusividad. La colaboradora terminó firmando con otra revista, algo que habría molestado al director.

Este fin de semana, Makoke se pronunció en el programa presentado por Emma García. En pleno directo, fue contundente: "Conmigo se ha cometido un atropello y tomaré las medidas oportunas que considere mi abogado con todo lo que se ha publicado. Todavía no lo sé a ciencia cierta, pero sé que se va a judicializar el tema, por supuesto". La colaboradora aseguró sentirse tranquila y defendió que las informaciones difundidas no son veraces.

Noticias relacionadas

Sobre el supuesto veto a Luis Pliego en el plató, Makoke también quiso aclararlo: "No coincido con él en plató porque es una persona con la que me voy a emprender acciones legales y no es plato de buen gusto". Y añadió: "Yo lo que he dicho es que no quiero sentarme con él. Me da igual si aparece antes o después en un programa en el que salgo yo, pero no lo quiero tener al lado. Si eso es vetar...". De momento, todo apunta a que la guerra entre ambos seguirá en los tribunales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. Barcelona subvenciona con 600 euros la compra de un ciclomotor eléctrico al desguazar uno de combustión
  4. Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
  5. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  6. Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: 'El vuelo se ha cancelado, espabilad
  7. La economía española va bien gracias y a pesar de
  8. Así afecta el IRPF a las pensiones de jubilación: porcentajes y casos en los que no se aplica

Desalojada una escuela en Badalona tras declararse un incendio en los vestuarios

Desalojada una escuela en Badalona tras declararse un incendio en los vestuarios

‘Sueños de libertad’, avance semanal: Damián toma una decisión definitiva y Gabriel mueve ficha contra los Salazar

‘Sueños de libertad’, avance semanal: Damián toma una decisión definitiva y Gabriel mueve ficha contra los Salazar

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Nick Hornby: "Olvidamos con frecuencia que el impulso artístico también nace de la necesidad económica"

Nick Hornby: "Olvidamos con frecuencia que el impulso artístico también nace de la necesidad económica"

Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras

Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras

Junts presenta su veto a los presupuestos de Illa: "La discrepancia es total"

Junts presenta su veto a los presupuestos de Illa: "La discrepancia es total"

El PP catalán da por hecho el apoyo de ERC a los presupuestos y ve "escenografía" en la negociación con el Govern

El PP catalán da por hecho el apoyo de ERC a los presupuestos y ve "escenografía" en la negociación con el Govern

Irán dice que ha derribado un caza F-15 de EE UU y que la aeronave cayó en Kuwait