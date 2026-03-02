Makoke sigue adelante con su guerra con este colaborador de Telecinco y aclara en 'Fiesta' si le ha vetado

El enfrentamiento entre Makoke y Luis Pliego suma un nuevo capítulo. La tensión estalló después de que la revista ‘Lecturas’ publicara los presuntos problemas legales de Gonzalo, pareja de la colaboradora. Makoke respondió defendiendo a su novio en ‘Fiesta’ y el director contraatacó con informaciones sobre supuestas deudas con Hacienda. Desde entonces, la relación está completamente rota.

Según se ha comentado en ‘El tiempo justo’, el origen del desencuentro podría estar en la exclusiva de la boda de Makoke. Al parecer, existía un contrato de tanteo con ‘Lecturas’, pero no un acuerdo cerrado de exclusividad. La colaboradora terminó firmando con otra revista, algo que habría molestado al director.

Este fin de semana, Makoke se pronunció en el programa presentado por Emma García. En pleno directo, fue contundente: "Conmigo se ha cometido un atropello y tomaré las medidas oportunas que considere mi abogado con todo lo que se ha publicado. Todavía no lo sé a ciencia cierta, pero sé que se va a judicializar el tema, por supuesto". La colaboradora aseguró sentirse tranquila y defendió que las informaciones difundidas no son veraces.

Sobre el supuesto veto a Luis Pliego en el plató, Makoke también quiso aclararlo: "No coincido con él en plató porque es una persona con la que me voy a emprender acciones legales y no es plato de buen gusto". Y añadió: "Yo lo que he dicho es que no quiero sentarme con él. Me da igual si aparece antes o después en un programa en el que salgo yo, pero no lo quiero tener al lado. Si eso es vetar...". De momento, todo apunta a que la guerra entre ambos seguirá en los tribunales.