‘El Hormiguero’ tira de teatro, series y el nuevo gran fichaje de Atresmedia para la llegada de marzo: lista completa de invitados

‘El Hormiguero’ prepara una semana con perfiles muy distintos sobre el plató. El programa combinará teatro, ficción televisiva, humor y actualidad del sector audiovisual con cuatro invitados que llegan para presentar sus nuevos proyectos desde este mismo lunes, 3 de marzo, al jueves 6.

Lunes 2 de marzo

Arranca la semana Josema Yuste, que hablará de la tercera temporada de la obra ‘Que Dios nos pille confesados’, que dirige y protagoniza en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. El actor también continúa al frente de la dirección de ‘La cena de los idiotas’, que sigue en cartel en el mismo espacio.

Martes 3 de marzo

El martes será el turno de Álex González, que presentará ‘Day One’, su nueva serie para Prime Video, con estreno previsto el 13 de marzo. En la ficción interpreta a un brillante informático que regresa a Barcelona diez años después de la muerte de su hermana, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress.

Miércoles 4 de marzo

La noche del miércoles estará dedicada al humor con la visita de Los Morancos. El dúo llega con su espectáculo ‘Bota Antonia’, que se representa en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid desde el 20 de febrero. En la función, Antonia decide fundar su propio partido político, “SC, Sentido Común”, como respuesta a su enfado con la clase dirigente.

Jueves 5 de marzo

Cerrará la semana Marc Giró, que acudirá por primera vez al programa tras su reciente fichaje por Atresmedia. El presentador hablará de ‘Cara al show’, su nuevo espacio en La Sexta, cuyo estreno se producirá próximamente, tras su salida de RTVE.