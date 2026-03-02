Alejandra Rubio se enzarza con Patricia Pardo después de que esta defienda a Antonio Rossi: "Es el odiador número 1 de mi familia"

La tensión entre Alejandra Rubio y Antonio Rossi ha dado un paso más. Después de intervenir por teléfono en ‘¡De viernes!’ para matizar una información sobre un supuesto episodio entre Carlo Costanzia y Laura, la colaboradora acudió al plató para ampliar su versión y aclarar lo ocurrido.

Rubio negó que los hechos sucedieran como los relató Rossi y defendió que su conversación con el periodista fue distinta a la interpretación que se dio en televisión: “Lo que dice Antonio no es así. Ya lo dije cuando entré por teléfono. Tuve una conversación con él en la que había más gente y, a ver, si yo no quiero que se sepa algo, no lo cuento. Lo que yo le digo es la verdad de lo que viví, con las consecuencias de que él lo pudiese contar”.

Según su versión, pidió expresamente que dejara de hablar de una supuesta persecución: “Yo le digo que deje de decir que Carlo perseguía a Laura porque es un delito muy grave y yo estaba al teléfono con él cuando se la encuentra. Le dije que se fuese a hablar con ella y Antonio interpreta que yo seguía al teléfono cuando habla con ella, algo que me parece surrealista”.

En pleno debate, Patricia Pardo defendió la profesionalidad de su compañero y puso en duda la versión de Alejandra: "Con lo minucioso y lo profesional que es, me extraña muchísimo que se haya equivocado o que haya tergiversado lo que le has dicho. Antonio es un profesional brillante y dudo que patine con esas informaciones, me vas a perdonar"

La respuesta de la hija de Terelu Campos fue tajante: “Rossi es el odiador número uno de mi familia y a mí no me sorprende absolutamente nada”. Un cruce de declaraciones que evidencia que el enfrentamiento está lejos de cerrarse y que ahora incorpora a alguien más: la presentadora Patricia Pardo.