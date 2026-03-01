El hijo de Paloma Barrientos está atrapado en Dubái tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: "No sabe cuándo van a abrir el espacio aéreo"

El conflicto bélico internacional originado tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha originado, sin contar las incontables pérdidas de vidas humanas, que más de 30.000 españoles se encuentran atrapados en Oriente Medio en estos momentos, sin poder salir de sus fronteras hasta nuevo aviso. El objetivo de EEUU e Israel es forzar un cambio de régimen en Irán, habiendo ya conseguido matar al líder Ali Jameneí.

Entre los daños colaterales, el aeropuerto de Dubái ha sido también bombardeado, contando hasta ahora con cuatro heridos y generando el pánico más absoluto en decenas de miles de turistas que se encontraban a punto de coger un vuelo para regresar a sus lugares de origen.

El centro de operaciones aéreas, y por tanto su tráfico aéreo, ha quedado cerrado y todos sus vuelos han sido cancelados sin saber cuándo podrán realizarse.

Uno de los afectados ha sido Daniel Alegre, piloto profesional que es hijo de Paloma Barrientos. La periodista le ha contado a Emma García en 'Fiesta' que su hijo estaba realizando un viaje de Vietnam a España con escala en Dubái: "Cuando hablé con él ayer me dijo que estaban varados. El espacio aéreo está absolutamente cerrado", comenzó diciendo.

"Ellos, la tripulación y los cuatrocientos pasajeros de su avión están en el hotel. Y les han recomendado que no salgan. Están

a la espera. No tienen ninguna noticia de cuándo van a volver a abrir el espacio aéreo", relató.