Audiencias ayer TV ayer | Los Premios Goya 2026 arrasan con su mejor audiencia de los últimos años y 'laSexta Xplica' resiste por el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel

TVE volvió a colocarse en la noche de este sábado como líder de audiencia con la emisión de los Premios Goya, que en su edición de 2026 obtuvo resultados sobresalientes: un 26% de cuota de pantalla, 2.396.000 espectadores y 5.162.000 contactos únicos. Crece 1,6 puntos con respecto a 2025, es la más vista de los últimos 3 años y la de mayor cuota desde 2020, cuando alcanzó un 26,1% de share y 4.626.000 televidentes.

La ceremonia ganó a todos sus competidores en su franja y en todos los segmentos poblacionales. La emisión repetida de 'Atrapa un millón' (7.5%) y 'Got Talent' (6.2%) no pudieron superar el doble dígito. Dentro de su nivel de competencia, 'laSexta Xplica'(6.9%), aguantó el tirón con la actualidad del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. por su parte, 'El Blockbuster' (5.4%) de Cuatro con la película Wanted.