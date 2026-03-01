Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTrumpGanadores GoyaChipreMWC 2026IRPF pensionesRosalíaBarçaRopa usadaZygmunt BaumanEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

Audiencias 28/02/2026

Audiencias ayer TV ayer | Los Premios Goya 2026 arrasan con su mejor audiencia de los últimos años y 'laSexta Xplica' resiste por el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel

La ceremonia de entrega de galardones cinematográficos recupera terreno con respecto a los años anteriores y genera un alto interés.

Premios Goya 2026.

Premios Goya 2026.

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

TVE volvió a colocarse en la noche de este sábado como líder de audiencia con la emisión de los Premios Goya, que en su edición de 2026 obtuvo resultados sobresalientes: un 26% de cuota de pantalla, 2.396.000 espectadores y 5.162.000 contactos únicos. Crece 1,6 puntos con respecto a 2025, es la más vista de los últimos 3 años y la de mayor cuota desde 2020, cuando alcanzó un 26,1% de share y 4.626.000 televidentes. 

La ceremonia ganó a todos sus competidores en su franja y en todos los segmentos poblacionales. La emisión repetida de 'Atrapa un millón' (7.5%) y 'Got Talent' (6.2%) no pudieron superar el doble dígito.  Dentro de su nivel de competencia, 'laSexta Xplica'(6.9%), aguantó el tirón con la actualidad del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. por su parte, 'El Blockbuster' (5.4%) de Cuatro con la película Wanted.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los hermanos Torres ultiman su nuevo restaurante en el Mercat de Santa Caterina
  2. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  3. La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
  4. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  5. Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
  6. Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
  7. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  8. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala

Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz

Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz

Los Premios Goya 2026 arrasan con su mejor audiencia de los últimos años y 'laSexta Xplica' resiste por el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel

Los Premios Goya 2026 arrasan con su mejor audiencia de los últimos años y 'laSexta Xplica' resiste por el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Tras la muerte del ayatolá Jameneí, ¿quién manda ahora en Irán?

Tras la muerte del ayatolá Jameneí, ¿quién manda ahora en Irán?

Ayuso pide votar al PP para dejar al PSOE en "cero" y mandar a Sánchez a las "páginas más oscuras de la historia"

Ayuso pide votar al PP para dejar al PSOE en "cero" y mandar a Sánchez a las "páginas más oscuras de la historia"

Muere a los 82 años Eugènia Balcells, pionera del arte audiovisual en Catalunya y referente internacional

Muere a los 82 años Eugènia Balcells, pionera del arte audiovisual en Catalunya y referente internacional

Los Mossos expondrán en el MWC una solución tecnológica para proteger a los aeropuertos ante los drones

Los Mossos expondrán en el MWC una solución tecnológica para proteger a los aeropuertos ante los drones

Albares confirma que no hay ningún español fallecido ni herido en los bombardeos en Oriente Próximo

Albares confirma que no hay ningún español fallecido ni herido en los bombardeos en Oriente Próximo