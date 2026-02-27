‘Valle Salvaje’ mata a Adriana y la actriz Rocío Suárez de Puga explica por qué ha decidido irse de la serie

La etapa de Adriana en ‘Valle Salvaje’ ya es historia. La protagonista de la ficción de época no logró superar las complicaciones del parto y su muerte ha marcado un antes y un después en la serie. Tras el impacto entre los seguidores, Rocío Suárez de Puga ha explicado por primera vez los motivos reales de su marcha.

Lejos de tratarse de una decisión de guion impuesta, la intérprete ha dejado claro que fue ella quien decidió cerrar esta etapa. En conversación con el creador de la serie, Josep Cister, ha detallado el momento en que sintió que debía dar un paso al lado: "Fue justo cuando estábamos rodando la muerte de Julio, que nos llegó la confirmación de la siguiente temporada, y hubo algo en mí que dijo: 'La siguiente está bien'. Es un personaje que me ha dado muchísimo y siento que todas las misiones las he cumplido. Creo que es un bonito final".

La actriz reconoce que el desgaste también pesó en la decisión. El ritmo de una diaria, con grabaciones continuas y gran carga emocional, terminó pasando factura: "Este ritmo es como es y yo también estaba muy cansada y quería dejarlo en un punto en el que me fuera contenta y que no me agotara más".

Sobre el desenlace de Adriana, Suárez de Puga se muestra satisfecha con el enfoque elegido por el equipo. Lejos de una muerte violenta o vengativa, el personaje se despide en un momento de plenitud personal. "Me parece muy bonito que no sea un asesinato, que no implique una venganza. He podido cerrarlo en paz porque Adriana se iba en paz. Todo estaba lleno de significado y yo estaba abierta, mirando a todo el mundo más de verdad, sabiendo que me iba donde me iba".