Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoSorteo ChampionsOposicionesNetflixBarcelonaPremios Goya 2026Baronesa ThyssenBridgertonEncuesta Castilla y LeónTina
instagramlinkedin

Cuenta atrás

Telecinco pone fecha a la final de ‘GH Dúo 4’ y al estreno de ‘Supervivientes 2026’

La cadena confirma la semifinal y la gran final del reality de parejas antes de dar paso a la nueva edición del formato de aventuras.

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez / Mediaset

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La hoja de ruta de los realities de Telecinco ya está cerrada. Durante la última gala de ‘GH Dúo 4’, Jorge Javier Vázquez anunció oficialmente las fechas clave tanto para la recta final del concurso de parejas como para el arranque de ‘Supervivientes 2026’.

El presentador confirmó que el reality de aventuras se estrenará el próximo jueves 5 de marzo. Ese día, los nuevos concursantes viajarán hasta Honduras y protagonizarán el tradicional salto desde el helicóptero que marca el inicio de la experiencia. En esta ocasión lo harán acompañados por María Lamela, que toma el relevo tras la salida de Laura Madrueño.

Con el estreno ya fijado, también quedó definida la despedida de ‘GH Dúo 4’. Jorge Javier anunció en directo: “El domingo 1 de marzo será la semifinal y el próximo martes 3 de marzo será la gran final”. De este modo, el formato de convivencia cerrará su cuarta edición apenas 48 horas antes de que la cadena dé paso a su gran apuesta de primavera.

Noticias relacionadas

Así queda el calendario: domingo 1 de marzo, semifinal de ‘GH Dúo 4’; martes 3 de marzo, final; y jueves 5 de marzo, estreno de ‘Supervivientes 2026’. Telecinco encadena así sus dos grandes realities con apenas unos días de diferencia, asegurando continuidad en su prime time.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  4. Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
  5. Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
  6. Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua

Telecinco pone fecha a la final de ‘GH Dúo 4’ y al estreno de ‘Supervivientes 2026’

Telecinco pone fecha a la final de ‘GH Dúo 4’ y al estreno de ‘Supervivientes 2026’

Si tienes menos de 40 años y vives de alquiler en esta comunidad autónoma, puedes recuperar más de 1.200 euros en la declaración

Si tienes menos de 40 años y vives de alquiler en esta comunidad autónoma, puedes recuperar más de 1.200 euros en la declaración

Bezzecchi demuestra al mundo que está listo para destronar a Márquez

Bezzecchi demuestra al mundo que está listo para destronar a Márquez

Reig Jofre empeora ventas y beneficios en 2025 por la reducción de su negocio de antibioticos

Reig Jofre empeora ventas y beneficios en 2025 por la reducción de su negocio de antibioticos

Love of Lesbian anuncian un parón tras 25 años: "No es un adiós, pero sí un 'hasta pronto' de largo aliento"

Love of Lesbian anuncian un parón tras 25 años: "No es un adiós, pero sí un 'hasta pronto' de largo aliento"

Así funcionan las tecnologías del programa Citroën Advanced Comfort en el nuevo Citroën C3 Aircross

Así funcionan las tecnologías del programa Citroën Advanced Comfort en el nuevo Citroën C3 Aircross

Rull asegura que lo tiene "todo preparado" para recibir a Puigdemont en el Parlament y da por hecho que Illa lo hará en la Generalitat

Rull asegura que lo tiene "todo preparado" para recibir a Puigdemont en el Parlament y da por hecho que Illa lo hará en la Generalitat

Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: "Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien"

Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: "Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien"