Noche decisiva
Sandra cae a las puertas de la final y ‘GH Dúo 4’ ya tiene a sus cuatro finalistas
La audiencia salva a Carlos Lozano en el último duelo y deja configurada la gran final del reality de Telecinco.
La casa de ‘GH Dúo 4’ ya tiene a sus cuatro finalistas. La última expulsión de la edición resolvió el nombre del concursante que completa el cuarteto definitivo y dejó fuera a Sandra, que se quedó a un paso de la final tras un duelo directo con Carlos Lozano.
Todo se desencadenó cuando Sandra decidió activar el enfrentamiento final contra el presentador, una elección que otorgó automáticamente el pase a la final a Juanpi, Gloria y Anita. El destino del cuarto puesto quedó entonces en manos del público, que votó en un cara a cara marcado por la tensión acumulada durante toda la edición.
Con las votaciones cerradas y porcentajes muy ajustados, Jorge Javier Vázquez anunció el desenlace en directo: “La audiencia ha decidido que el cuarto finalista sea Carlos”. El concursante recibió la noticia visiblemente emocionado y optó por rebajar el clima de confrontación que ha marcado la convivencia: “Gracias a la gente que me ha apoyado hasta el final. No es hora de más guerras, enterremos el hacha. Ha sido la edición más terrible, de faltas de respeto y no vamos a seguir con eso”.
De este modo, Carlos Lozano se une a Anita, Juanpi y Gloria como aspirantes definitivos a la victoria en ‘GH Dúo 4’. La salida de Sandra cierra el capítulo de expulsiones y deja el reality listo para una final que enfrentará a perfiles muy distintos tras una de las ediciones más tensas del formato.
