Prime Video recupera 'Jury Duty', el fenómeno que arrasó en la plataforma en 2023: así ha reformulado el formato en su segunda temporada, que ya tiene fecha de estreno

Tras sorprender en 2023 con uno de los experimentos televisivos más comentados de la década, ‘Jury Duty’ vuelve a Prime Video con una segunda temporada que repite fórmula: un único protagonista real rodeado de actores que simulan una situación completamente ficticia. Si en la primera entrega el desprevenido era Ronald Gladden en un falso juicio civil, ahora el turno es para Anthony Normand, pero reformulando la farsa en un contexto distinto.

La serie, creada por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky, vuelve a construir un elaborado montaje de improvisación alrededor de un hombre que cree estar participando en un documental real. En esta ocasión, Normand asistirá a un retiro corporativo de la empresa ficticia de salsa picante Rockin' Grandma's, que atraviesa una crisis tras la jubilación de su CEO y la llegada de su hijo como nuevo dirigente, además de una posible adquisición hostil.

El tráiler adelanta que el nuevo protagonista comparte el carisma y la honestidad que conquistaron al público en la primera temporada. Su compromiso por “proteger” a sus compañeros ante los cambios empresariales apunta a que la serie volverá a combinar humor incómodo con momentos inesperados.

La segunda temporada constará de ocho episodios y seguirá un modelo de estreno escalonado similar al anterior. Prime Video lanzará tres capítulos el 20 de marzo, dos más el 27 y los tres finales el 3 de abril. Tras el éxito crítico y viral de la primera entrega, el reto ahora es demostrar que el experimento puede funcionar dos veces.