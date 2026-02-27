Marc Giró se verá las caras con Pablo Motos en 'El hormiguero': el inesperado y morboso duelo ideológico de Atresmedia que tendrá lugar la próxima semana

Marc Giró ya ha aterrizado en Atresmedia con una gira por diferentes programas de laSexta para abonar el terreno ante el estreno de 'Cara al show', el sucesor de su exitoso 'Late Xou' en TVE, que se producirá el próximo mes de abril.

El comunicador catalán ya ha pasado por 'Más vale tarde', donde derrochó sintonía con sus presentadores, Iñaki López y Cristina Pardo, además de dejar diferentes píldoras para provocar la curiosidad de los espectadores y que por lo menos le den una oportunidad y se asomen para conocer su nueva propuesta (que no dejará de ser una evolución de la que ofreció en la cadena pública).

Además, muy pronto se sentará con Jordi Évole en 'Lo de Évole', con el que la semana pasada confirmó el irreverente título de su nuevo espacio televisivo. Sin embargo, su próxima parada promocional en el grupo no se producirá en laSexta, sino en Antena 3. Y en un terreno completamente fuera de su alineación: 'El hormiguero'.

De esta manera, se prevé un morboso encuentro entre Marc Giró y Pablo Motos, que aunque sin duda se producirá entre risas y cordialidad total, tiene máximo interés al encontrarse ambos en las más absolutas antípodas ideológicas. Un duelo político en toda regla que se camuflará con humor por la necesidad de dar a conocer la próxima gran apuesta del prime time de laSexta.

Esta inesperada entrevista en 'El hormiguero' se producirá el próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 22:00 horas. El recién llegado a Atresmedia se pondrá a disposición del veterano y exitoso magacín de entretenimiento de Antena 3, en el que se espera que Marc Giró pueda salirse del guion y lanzarle alguna que otra pulla a Pablo Motos.

Además, participará en algunas de las secciones clásicas del espacio, entre las que no parece que vaya a estar la polémica tertulia de actualidad política en la que participan colaboradores como Juan del Val, Tamara Falcó y Rubén Amón, que tiene lugar justo esa noche, y en la que recientemente se produjo un ataque machista de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla que desató una enorme tormenta mediática.

Desde que debutó ante las cámaras de televisión y los micrófonos de radio, Marc Giró se ha mostrado feminista y progresista y no se ha mordido la lengua a la hora de criticar, casi siempre desde la comedia, las tendencias políticas más extremas, con comentarios contundentes contra el fascismo, la homofobia y el machismo, entre otras cuestiones de alto interés social en las que nunca se pone de perfil.

Su carisma y capacidad para conectar con la audiencia le han servido para alzarse la semana pasada como el gran triunfador en los Premios Iris de la Academia de la televisión, en los que ganó a Pablo Motos en la categoría de mejor presentador de entretenimiento.

Ahora queda por saber si 'La Revuelta' decidirá contraatacar desde La 1 de TVE con otro invitado potente y anunciarlo, como ha hecho en algunas ocasiones puntuales. Cabe descartar que el programa liderado por David Broncano hs tenido algunos días complicados en las últimas semanas, con datos de audiencia por debajo de su media habitual.