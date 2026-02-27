Carlo Costanzia responde a Laura Matamoros en ‘¡De viernes!’ tras su explosiva versión del enfrentamiento

‘¡De Viernes!’ vuelve a apostar por una noche marcada por la polémica en Telecinco. El programa recibirá en directo a Carlo Costanzia, que dará su versión sobre el tenso incidente que protagonizó con su prima Laura Matamoros en el interior de un coche. El hijo de Mar Flores explicará cómo vivió aquel momento, si considera que el encuentro fue tan grave como se ha contado y qué piensa del perfil que su prima dibujó públicamente de él.

Además, Costanzia responderá a las acusaciones lanzadas en redes por Diego Matamoros, quien le ha señalado por supuestas amenazas hacia su hermana. También aclarará si es cierto que su madre se ha posicionado en este conflicto familiar.

La noche contará también con el testimonio de Gemeliers. Jesús y Daniel Oviedo se sentarán por primera vez en un plató para relatar la agresión que sufrieron el pasado fin de semana en Madrid mientras celebraban su cumpleaños. Lo harán acompañados de imágenes y vídeos exclusivos de lo ocurrido.

Por su parte, Cristina Piaget abordará episodios desconocidos de su etapa en el mundo de la moda. La modelo asegurará que perdió contratos por negarse a mantener relaciones con hombres influyentes y hablará de las exigencias que, según su relato, le impuso una agencia. También se pronunciará sobre su historia con Carlos Lozano y sobre la posibilidad de retomar una relación tras su paso por ‘GH Dúo’. El programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona avanzará además la identidad de un nuevo concursante de ‘Supervivientes 2026’.