Comunicado
Bambú Producciones se desvincula de un proyecto documental donde participe Alfonso Basterra, asesino de Asunta
La productora niega contactos, negociaciones o desarrollos audiovisuales con el condenado y desmiente las informaciones publicadas.
Bambú Producciones ha emitido un comunicado oficial para desmentir cualquier vinculación con proyectos audiovisuales relacionados con Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de Asunta Basterra. La productora responde así a diversas informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a supuestas conversaciones o desarrollos documentales.
*En elaboración...
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt
- Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: 'Lo peor fue la incertidumbre
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua