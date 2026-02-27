Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bambú Producciones se desvincula de un proyecto documental donde participe Alfonso Basterra, asesino de Asunta

La productora niega contactos, negociaciones o desarrollos audiovisuales con el condenado y desmiente las informaciones publicadas.

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Bambú Producciones ha emitido un comunicado oficial para desmentir cualquier vinculación con proyectos audiovisuales relacionados con Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de Asunta Basterra. La productora responde así a diversas informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a supuestas conversaciones o desarrollos documentales.

