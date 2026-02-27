Jueves 26 febrero 2026
Audiencias TV ayer | Iker Jiménez gana a Dani Rovira en su regreso a TVE, Cintora bate récord en La 2 y 'GH Dúo' se acerca a su final con su mejor dato
‘Horizonte’ se impone frente al estreno de ‘Al margen de todo’, mientras ‘Malas Lenguas’ arrasa en la tarde.
La noche del jueves, 26 de febrero, dejó un claro vencedor en el prime time. Antena 3 lideró con 'Perdiendo el juicio', que subió hasta un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 958.000 espectadores, alcanzando así su máximo de share. En el access prime time, Antena 3 también cerró la semana con fuerza gracias a 'El hormiguero', que con la visita de Dani Martínez firmó un 14,3% de share y congregó a 1.731.000 espectadores.
En La 1, el estreno de 'Al margen de todo' con Dani Rovira arrancó con un 10,1% y una media de 765.000 espectadores, un debut correcto que, sin embargo, no logró arrebatar el liderazgo a la ficción de Antena 3, viéndose superado también por 'Horizonte', en Cuatro, subiendo a su segunda mejor cuota de 2026 con un 10,8% y 780.000 espectadores. Telecinco, por su parte, vivió una de sus mejores noches de la temporada con 'GH Dúo', que alcanzó su máxima cuota hasta la fecha al firmar un 14,9% y 865.000 espectadores.
En La 1, 'La revuelta' anotó su mejor dato de la semana con un 11,2% y 1.337.000 seguidores, manteniéndose como una alternativa sólida en la franja previa al prime time, a la vez que en laSexta 'El intermedio' volvió a ser lo más visto del canal en el día al registrar un 7,3% de share y una media de 890.000 espectadores..
Más allá del prime time, la tarde también dejó cifras muy llamativas. 'Malas Lenguas', presentado por Jesús Cintora, se disparó hasta un 12,2% de share y 1.015.000 espectadores en La 1, consolidándose como uno de los grandes éxitos recientes de la franja. Además, el formato batió su récord histórico en La 2, donde alcanzó un 8% de cuota y 551.000 espectadores, un dato inédito para el canal en esa franja y una de las mejores noticias de la jornada para TVE.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.337.000 (11,2%)
Al margen de todo: 765.000 (10,1%)
Antena 3
El hormiguero: 1.731.000 (14,3%)
Perdiendo el juicio: 958.000 (12,1%)
Telecinco
GH Dúo: 1.008.000 (8,3%)
GH Dúo: 865.000 (14,9%)
laSexta
El intermedio: 890.000 (7,3%)
El taquillazo “John Wick 4”: 281.000 (5,2%)
Cuatro
First dates: 542.000 (4,6%)
Horizonte. Avance: 993.000 (8,1%)
Horizonte: 780.000 (10,8%)
La 2
Cifras y letras: 502.000 (4,2%)
Cifras y letras: 757.000 (6%)
El cine de La 2 “Cuando termine la guerra”: 299.000 (2,9%)
Documentos TV: 109.000 (1,8%)
LATE NIGHT
La 1
Somos cine “Miamor perdido”: 176.000 (5,1%)
Antena 3
Perdiendo el juicio: 333.000 (7,3%)
Allí abajo: 103.000 (4,2%)
Cuatro
Callejeros: 156.000 (5,2%)
El desmarque. Madrugada: 56.000 (3,2%)
La 2
Cine “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”: 48.000 (1,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 848.000 (10,8%)
Valle Salvaje: 857.000 (12,7%)
La promesa: 920.000 (12,7%)
Malas lenguas: 1.015.000 (12,2%)
Aquí la Tierra: 1.468.000 (14,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.194.000 (14,2%)
Y ahora, Sonsoles: 653.000 (9,1%)
Pasapalabra: 1.852.000 (18,9%)
Telecinco
El tiempo justo: 677.000 (8,9%)
El diario de Jorge: 687.000 (9,6%)
¡Allá tú!: 878.000 (9,2%)
laSexta
Zapeando: 467.000 (5,2%)
Más vale tarde: 473.000 (5,6%)
laSexta clave: 534.000 (4,1%)
Cuatro
Todo es mentira: 596.000 (7,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 377.000 (5,3%)
La 2
Saber y ganar: 524.000 (5,9%)
Grandes documentales: 306.000 (4%)
Malas lenguas: 551.000 (8%)
Sukha: 197.000 (2,3%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 198.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 404.000 (19,8%)
Mañaneros 360: 455.000 (15,6%)
Mañaneros 360: 965.000 (12,1%)
Antena 3
Espejo público: 305.000 (12,5%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 797.000 (16,9%)
La ruleta de la suerte: 1.560.000 (21,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 168.000 (8,7%)
El programa de AR: 309.000 (14%)
Vamos a ver: 339.000 (9,9%)
El precio justo: 600.000 (8,8%)
laSexta
Aruser@s: 305.000 (14,1%)
Al rojo vivo: 299.000 (8,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (1%)
Alerta cobra: 19.000 (1%)
Alerta cobra: 34.000 (1,7%)
Alerta cobra: 52.000 (2,3%)
En boca de todos: 242.000 (8,2%)
La 2
Zoom tendencias: 18.000 (1,3%)
Dinastías: 27.000 (1,4%)
Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 27.000 (1,3%)
Aquí hay trabajo: 34.000 (1,6%)
La aventura del saber: 48.000 (2,2%)
Baserri gourmet: 38.000 (1,7%)
El western de La 2 “La brigada de los condenados”: 113.000 (3,7%)
El cazador: 119.000 (2%)
El cazador: 206.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.025.000 (22,3%)
Telediario 1: 1.414.000 (15,5%)
Informativos Telecinco 15h: 835.000 (9,2%)
Noticias Cuatro 1: 624.000 (9%)
laSexta Noticias 14h: 692.000 (8,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.166.000 (18,4%)
Telediario 2: 1.507.000 (13%)
Informativos Telecinco 21h: 1.031.000 (8,9%)
laSexta Noticias 20h: 680.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 2: 474.000 (5,2%)
Matinal
Telediario matinal: 153.000 (17,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 177.000 (13,7%)
El Matinal (Telecinco): 94.000 (7,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,4%), Telecinco (9,7%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,7%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,2%).
