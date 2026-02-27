Audiencias TV ayer | Iker Jiménez gana a Dani Rovira en su regreso a TVE, Cintora bate récord en La 2 y 'GH Dúo' se acerca a su final con su mejor dato

La noche del jueves, 26 de febrero, dejó un claro vencedor en el prime time. Antena 3 lideró con 'Perdiendo el juicio', que subió hasta un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 958.000 espectadores, alcanzando así su máximo de share. En el access prime time, Antena 3 también cerró la semana con fuerza gracias a 'El hormiguero', que con la visita de Dani Martínez firmó un 14,3% de share y congregó a 1.731.000 espectadores.

En La 1, el estreno de 'Al margen de todo' con Dani Rovira arrancó con un 10,1% y una media de 765.000 espectadores, un debut correcto que, sin embargo, no logró arrebatar el liderazgo a la ficción de Antena 3, viéndose superado también por 'Horizonte', en Cuatro, subiendo a su segunda mejor cuota de 2026 con un 10,8% y 780.000 espectadores. Telecinco, por su parte, vivió una de sus mejores noches de la temporada con 'GH Dúo', que alcanzó su máxima cuota hasta la fecha al firmar un 14,9% y 865.000 espectadores.

En La 1, 'La revuelta' anotó su mejor dato de la semana con un 11,2% y 1.337.000 seguidores, manteniéndose como una alternativa sólida en la franja previa al prime time, a la vez que en laSexta 'El intermedio' volvió a ser lo más visto del canal en el día al registrar un 7,3% de share y una media de 890.000 espectadores..

Más allá del prime time, la tarde también dejó cifras muy llamativas. 'Malas Lenguas', presentado por Jesús Cintora, se disparó hasta un 12,2% de share y 1.015.000 espectadores en La 1, consolidándose como uno de los grandes éxitos recientes de la franja. Además, el formato batió su récord histórico en La 2, donde alcanzó un 8% de cuota y 551.000 espectadores, un dato inédito para el canal en esa franja y una de las mejores noticias de la jornada para TVE.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.337.000 (11,2%)

Al margen de todo: 765.000 (10,1%)

Antena 3

El hormiguero: 1.731.000 (14,3%)

Perdiendo el juicio: 958.000 (12,1%)

Telecinco

GH Dúo: 1.008.000 (8,3%)

GH Dúo: 865.000 (14,9%)

laSexta

El intermedio: 890.000 (7,3%)

El taquillazo “John Wick 4”: 281.000 (5,2%)

Cuatro

First dates: 542.000 (4,6%)

Horizonte. Avance: 993.000 (8,1%)

Horizonte: 780.000 (10,8%)

La 2

Cifras y letras: 502.000 (4,2%)

Cifras y letras: 757.000 (6%)

El cine de La 2 “Cuando termine la guerra”: 299.000 (2,9%)

Documentos TV: 109.000 (1,8%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine “Miamor perdido”: 176.000 (5,1%)

Antena 3

Perdiendo el juicio: 333.000 (7,3%)

Allí abajo: 103.000 (4,2%)

Cuatro

Callejeros: 156.000 (5,2%)

El desmarque. Madrugada: 56.000 (3,2%)

La 2

Cine “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”: 48.000 (1,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 848.000 (10,8%)

Valle Salvaje: 857.000 (12,7%)

La promesa: 920.000 (12,7%)

Malas lenguas: 1.015.000 (12,2%)

Aquí la Tierra: 1.468.000 (14,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.194.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 653.000 (9,1%)

Pasapalabra: 1.852.000 (18,9%)

Telecinco

El tiempo justo: 677.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 687.000 (9,6%)

¡Allá tú!: 878.000 (9,2%)

laSexta

Zapeando: 467.000 (5,2%)

Más vale tarde: 473.000 (5,6%)

laSexta clave: 534.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 596.000 (7,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 377.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 524.000 (5,9%)

Grandes documentales: 306.000 (4%)

Malas lenguas: 551.000 (8%)

Sukha: 197.000 (2,3%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 198.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 404.000 (19,8%)

Mañaneros 360: 455.000 (15,6%)

Mañaneros 360: 965.000 (12,1%)

Antena 3

Espejo público: 305.000 (12,5%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 797.000 (16,9%)

La ruleta de la suerte: 1.560.000 (21,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 168.000 (8,7%)

El programa de AR: 309.000 (14%)

Vamos a ver: 339.000 (9,9%)

El precio justo: 600.000 (8,8%)

laSexta

Aruser@s: 305.000 (14,1%)

Al rojo vivo: 299.000 (8,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (1%)

Alerta cobra: 19.000 (1%)

Alerta cobra: 34.000 (1,7%)

Alerta cobra: 52.000 (2,3%)

En boca de todos: 242.000 (8,2%)

La 2

Zoom tendencias: 18.000 (1,3%)

Dinastías: 27.000 (1,4%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 27.000 (1,3%)

Aquí hay trabajo: 34.000 (1,6%)

La aventura del saber: 48.000 (2,2%)

Baserri gourmet: 38.000 (1,7%)

El western de La 2 “La brigada de los condenados”: 113.000 (3,7%)

El cazador: 119.000 (2%)

El cazador: 206.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.025.000 (22,3%)

Telediario 1: 1.414.000 (15,5%)

Informativos Telecinco 15h: 835.000 (9,2%)

Noticias Cuatro 1: 624.000 (9%)

laSexta Noticias 14h: 692.000 (8,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.166.000 (18,4%)

Telediario 2: 1.507.000 (13%)

Informativos Telecinco 21h: 1.031.000 (8,9%)

laSexta Noticias 20h: 680.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 2: 474.000 (5,2%)

Matinal

Telediario matinal: 153.000 (17,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 177.000 (13,7%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (7,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,4%), Telecinco (9,7%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,7%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), Cuatro (6,2%), laSexta (6,1%), La 2 (3,2%).