Padres e hijos famosos, protagonistas de un novedoso concurso en Antena 3 con la productora de ‘Pasapalabra'

Atresmedia amplía su catálogo de entretenimiento con la adaptación española de ‘Parents’ Evening’, el concurso de famosos distribuido por ITV Studios. El formato británico, estrenado en 2024 en ITV1, dará el salto a la pantalla de Antena 3 con producción de ITV Studios Iberia, según desvela CVeintiuno y ha podido confirmar YOTELE.

En su versión original, el programa está conducido por el cómico Romesh Ranganathan junto a su madre y plantea un reto sencillo pero efectivo: comprobar cuánto saben los padres sobre la vida y los conocimientos de sus hijos famosos. El espacio logró una rápida renovación tras su estreno y ITV ya ha encargado una tercera entrega y un especial navideño.

La compañía que dirige Nathalie García refuerza así su relación con Atresmedia, donde ya produce ‘Pasapalabra’ y ‘La Voz’, además de preparar la adaptación del reality ‘Una fiesta de muerte’. Con ‘Parents’ Evening’, el grupo busca reforzar su oferta de entretenimiento con un formato familiar que mezcla humor y cultura general.

Por otro lado, ITV Studios también ha anunciado la adquisición internacional de ‘Your Song’, un nuevo formato musical creado por Love Productions y ya confirmado en el Reino Unido por Channel 4. El programa pone el foco en cantantes amateurs que comparten historias personales ligadas a canciones con significado especial, seleccionados por dos mentores musicales hasta llegar a un gran concierto final.