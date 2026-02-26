Adiós inesperado
Noche de lágrimas en ‘Top Chef: Dulces y famosos’: una nueva expulsión deja al grupo roto
La prueba más exigente de la edición termina con una nueva marcha y la emoción desbordada en las cocinas de La 1.
‘Top Chef’ emitió este miércoles, 25 de febrero, una nueva entrega en La 1, y la velada arrancó con una prueba de alto riesgo: elaborar un postre con casquería. Un reto inesperado que obligó a los aspirantes a combinar técnica y creatividad en un terreno poco habitual para la repostería. Tras la cata, los jueces destacaron el trabajo de algunos concursantes, mientras que otros recibieron duras críticas por problemas de cocción, presentación o equilibrio de sabores.
Lejos de rebajar la presión, Paula Vázquez anunció un giro en la mecánica del programa: no habría prueba por equipos y todas serían individuales. Divididos en dos rondas, los aspirantes tuvieron que replicar en directo las elaboraciones marcadas por los jueces Eva Arguiñano y Osvaldo Gross. El ritmo y la precisión marcaron la diferencia y varios concursantes acabaron en la prueba de fuego.
La eliminación se decidió con una exigente isla flotante coronada con hilos de caramelo. Un postre delicado en el que cualquier error resultaba determinante. Tras la cata, el jurado eligió primero a la pastelera top de la semana, Samantha Ballentines, y, después, pronunció la frase que nadie quería escuchar: el concursante que abandonaba 'Top Chef: Dulces y famosos' era Mariano Peña.
La reacción fue inmediata. Especialmente afectada se mostró Belén Esteban, que corrió a abrazarle: “Somos como el matrimonio de 'Top Chef', va a ser duro para mí, porque con mirarnos ya nos entendíamos. Estoy muy triste. Le quiero un montón”. Una despedida que deja un vacío evidente en las cocinas del programa. La tensión acumulada durante toda la noche terminó con lágrimas en plató y un grupo completamente afectado por la marcha de uno de sus compañeros más queridos: “Es el corazón del grupo”.
