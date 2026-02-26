Loles León acude a ‘La revuelta’ y recrimina a Broncano haberla rechazado cuando quiso ir a presentar un proyecto: "Ni aquí, ni aquel hombre que cuida bichos"

Loles León fue una de las protagonistas de la última entrega de ‘La revuelta’, donde acudió para presentar su nuevo programa en La 2, titulado ‘Zero Dramas’. El espacio se estrenará el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, una fecha que la actriz celebró especialmente durante la entrevista con David Broncano.

La intérprete explicó que el formato apostará por el debate distendido, consultas sexuales y temas cotidianos tratados desde el humor. Además, confirmó que compaginará este nuevo proyecto con su continuidad en ‘La que se avecina’, que pronto grabará su temporada 17, y con un musical que prepara actualmente. La conversación avanzaba con normalidad hasta que surgió un asunto pendiente entre ambos.

Broncano comentó que le sorprendía no haberla entrevistado antes en el programa y fue entonces cuando León lanzó el reproche: “Me dijisteis que no”. La actriz recordó que hace un año y medio o dos propuso acudir para promocionar una obra de teatro y que la invitación fue rechazada. El presentador aseguró no recordar aquel episodio ni los motivos.

Lejos de quedarse ahí, Loles añadió otra negativa televisiva con ironía: “Total, que en ningún sitio, ni aquí, ni aquel hombre que cuida bichos. Pero no lo necesito, sigo siendo la misma y estoy mejor que nunca sin ti y sin aquel”, en referencia también a 'El hormiguero'. La frase provocó las risas del público y del propio Broncano, que lamentó no haber contado con ella antes en el formato.