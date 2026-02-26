Próxima lectura
Si te gustaron ‘Patria’ o ‘Fariña’, esta novela sobre espías, guerra sucia y secretos del franquismo es para ti
Óscar Beltrán de Otálora publica 'Déjame en las sombras', una historia ambientada en los años 60.
Si te enganchaste a 'Patria' por su mirada incómoda sobre las heridas abiertas del pasado, o a 'Fariña' por su retrato de las redes criminales conectadas con el poder, "Déjame en las sombras" juega en una liga similar, aunque traslada la acción a 1963 y al escenario menos explorado de la OAS en la España franquista. La novela de Óscar Beltrán de Otálora parte de una idea potente: hay guerras que no terminan, solo cambian de nombre.
El protagonista, Juan Lecuona, es un personaje que encajaría sin esfuerzo en cualquier drama televisivo actual: exguerrillero, exespía, exiliado y ahora ladrón de guante blanco en la Costa Azul . Cuando la mafia marsellesa pone precio a su cabeza, acepta una misión límite: robar el dinero oculto de la OAS, la organización terrorista francesa que encontró refugio en nuestro país tras la independencia de Argelia.
Como en 'Patria', la violencia política no es un telón de fondo, sino una herida que define a los personajes. Y como en 'Fariña', el relato muestra cómo el crimen, la ideología y determinadas estructuras del Estado pueden entrelazarse en la sombra.
El franquismo, los servicios secretos y las redes clandestinas conviven en una trama donde nadie es completamente inocente y donde la lealtad se convierte en moneda de cambio. Ambientada entre Niza y Alicante, con el Mediterráneo como escenario luminoso y engañoso, la novela combina acción, espionaje y memoria histórica.
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre