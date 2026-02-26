Si te gustaron ‘Patria’ o ‘Fariña’, esta novela sobre espías, guerra sucia y secretos del franquismo es para ti

Si te enganchaste a 'Patria' por su mirada incómoda sobre las heridas abiertas del pasado, o a 'Fariña' por su retrato de las redes criminales conectadas con el poder, "Déjame en las sombras" juega en una liga similar, aunque traslada la acción a 1963 y al escenario menos explorado de la OAS en la España franquista. La novela de Óscar Beltrán de Otálora parte de una idea potente: hay guerras que no terminan, solo cambian de nombre.

El protagonista, Juan Lecuona, es un personaje que encajaría sin esfuerzo en cualquier drama televisivo actual: exguerrillero, exespía, exiliado y ahora ladrón de guante blanco en la Costa Azul . Cuando la mafia marsellesa pone precio a su cabeza, acepta una misión límite: robar el dinero oculto de la OAS, la organización terrorista francesa que encontró refugio en nuestro país tras la independencia de Argelia.

Como en 'Patria', la violencia política no es un telón de fondo, sino una herida que define a los personajes. Y como en 'Fariña', el relato muestra cómo el crimen, la ideología y determinadas estructuras del Estado pueden entrelazarse en la sombra.

El franquismo, los servicios secretos y las redes clandestinas conviven en una trama donde nadie es completamente inocente y donde la lealtad se convierte en moneda de cambio. Ambientada entre Niza y Alicante, con el Mediterráneo como escenario luminoso y engañoso, la novela combina acción, espionaje y memoria histórica.