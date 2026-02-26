Miércoles 25 febrero 2026
Audiencias TV ayer | ‘Top Chef’ resiste en La 1 y Joaquín Sánchez se impone en el prime time con su ‘El capitán en Japón’
Sandra Golpe impulsa a ‘El hormiguero’ al liderazgo mientras ‘La revuelta’ baja del doble dígito.
La visita de Sandra Golpe a 'El hormiguero' de este miércoles 25 de febrero volvió a situar a Antena 3 como referencia del access prime time. El espacio presentado por Pablo Motos fue líder absoluto de su franja al reunir a 1.628.000 espectadores de media y firmar un 12,7% de cuota de pantalla. En La 1, 'La revuelta' no consiguió alcanzar el doble dígito y se quedó en un 9,9% con 1.260.000 espectadores. Por su parte, 'First Dates' marcó un 8,5% con algo más de un millón de seguidores, mientras que 'Horizonte' firmó un 6,7% con 847.000 espectadores.
En el prime time, La 1 mantuvo su apuesta por 'Top Chef: Dulces y famosos', que anotó un 10,2% de share con 565.000 espectadores de media. Muy cerca se situó Antena 3 con un nuevo episodio de 'El capitán en Japón', que logró un 10,7% y reunió a 727.000 espectadores, liderando por la mínima en su franja.
En el resto de la noche, laSexta ofreció una nueva entrega de 'El taquillazo' con la película 'El pacto', que se quedó en un 5,6% de cuota y 377.000 espectadores. En Telecinco, 'Pura sangre' continuó en cifras discretas, aunque mostró una ligera mejoría al alcanzar un 8,3% y una media de 622.000 espectadores respecto a la semana anterior.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.260.000 (9,9%)
Top Chef: Dulces y famosos: 565.000 (10,2%)
Antena 3
El hormiguero: 1.628.000 (12,7%)
El capitán en Japón: 727.000 (10,7%)
Telecinco
First dates: 1.086.000 (8,5%)
Pura sangre: 622.000 (8,3%)
laSexta
El intermedio: 789.000 (6,1%)
El taquillazo “El pacto”: 377.000 (5,6%)
Cuatro
First dates: 568.000 (4,6%)
Horizonte: 847.000 (6,7%)
Los Gipsy Kings: 336.000 (5,1%)
La 2
Cifras y letras: 454.000 (3,6%)
Cifras y letras: 674.000 (5,1%)
El comisario Montalbano: 305.000 (2,9%)
LATE NIGHT
La 1
Top Chef: Dulces y famosos: 178.000 (9,1%)
Antena 3
El capitán en América: 227.000 (8%)
Telecinco
GH Dúo: 206.000 (5%)
laSexta
Cine “Herida abierta”: 98.000 (4,2%)
Cuatro
Los gipsy kings: 116.000 (4,6%)
La 2
El comisario Montalbano: 103.000 (2,6%)
Conciertos Radio 3: 27.000 (1,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 868.000 (11%)
Valle Salvaje: 915.000 (13,1%)
La promesa: 987.000 (12,9%)
Malas lenguas: 1.017.000 (11,7%)
Aquí la Tierra: 1.305.000 (12,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.234.000 (14,7%)
Y ahora, Sonsoles: 649.000 (8,9%)
Pasapalabra: 1.786.000 (18%)
Telecinco
El tiempo justo: 690.000 (9,1%)
El diario de Jorge: 789.000 (10,5%)
¡Allá tú!: 906.000 (9,2%)
laSexta
Zapeando: 431.000 (5,2%)
Más vale tarde: 412.000 (5,6%)
laSexta clave: 471.000 (4,1%)
Cuatro
Todo es mentira: 594.000 (7,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 405.000 (5,3%)
La 2
Saber y ganar: 523.000 (5,9%)
Grandes documentales: 291.000 (3,8%)
Malas lenguas: 573.000 (7,9%)
Sukha: 213.000 (2,4%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 238.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 388.000 (19,2%)
Mañaneros 360: 482.000 (15,9%)
Mañaneros 360: 915.000 (11,6%)
Antena 3
Espejo público: 258.000 (10,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 724.000 (15,1%)
La ruleta de la suerte: 1.475.000 (20,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 149.000 (8,3%)
El programa de AR: 270.000 (11,7%)
Vamos a ver: 358.000 (10,1%)
El precio justo: 641.000 (9,2%)
laSexta
Aruser@s: 347.000 (15,7%)
Al rojo vivo: 291.000 (8,1%)
Cuatro
¡Toma salami!: 7.000 (0,5%)
Alerta cobra: 18.000 (1%)
Alerta cobra: 56.000 (2,8%)
Alerta cobra: 88.000 (3,9%)
En boca de todos: 265.000 (8,6%)
La 2
Flash moda: 17.000 (1,2%)
Dinastías: 32.000 (1,8%)
Página2: 28.000 (1,4%)
Aquí hay trabajo: 30.000 (1,3%)
La aventura del saber: 24.000 (1%)
Baserri gourmet: 30.000 (1,3%)
El western de La 2 “La carga de la policía montada”: 94.000 (3%)
El cazador: 208.000 (2,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.002.000 (21,9%)
Telediario 1: 1.414.000 (15,5%)
Informativos Telecinco 15h: 850.000 (9,3%)
Noticias Cuatro 1: 603.000 (8,7%)
laSexta Noticias 14h: 665.000 (8,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.150.000 (17,8%)
Telediario 2: 1.415.000 (11,8%)
Informativos Telecinco 21h: 892.000 (7,5%)
laSexta Noticias 20h: 650.000 (6,9%)
Noticias Cuatro 2: 543.000 (5,8%)
Matinal
Telediario matinal: 167.000 (19,6%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 154.000 (12,2%)
El Matinal (Telecinco): 114.000 (8,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).
