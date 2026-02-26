Audiencias TV ayer | ‘Top Chef’ resiste en La 1 y Joaquín Sánchez se impone en el prime time con su ‘El capitán en Japón’

La visita de Sandra Golpe a 'El hormiguero' de este miércoles 25 de febrero volvió a situar a Antena 3 como referencia del access prime time. El espacio presentado por Pablo Motos fue líder absoluto de su franja al reunir a 1.628.000 espectadores de media y firmar un 12,7% de cuota de pantalla. En La 1, 'La revuelta' no consiguió alcanzar el doble dígito y se quedó en un 9,9% con 1.260.000 espectadores. Por su parte, 'First Dates' marcó un 8,5% con algo más de un millón de seguidores, mientras que 'Horizonte' firmó un 6,7% con 847.000 espectadores.

En el prime time, La 1 mantuvo su apuesta por 'Top Chef: Dulces y famosos', que anotó un 10,2% de share con 565.000 espectadores de media. Muy cerca se situó Antena 3 con un nuevo episodio de 'El capitán en Japón', que logró un 10,7% y reunió a 727.000 espectadores, liderando por la mínima en su franja.

En el resto de la noche, laSexta ofreció una nueva entrega de 'El taquillazo' con la película 'El pacto', que se quedó en un 5,6% de cuota y 377.000 espectadores. En Telecinco, 'Pura sangre' continuó en cifras discretas, aunque mostró una ligera mejoría al alcanzar un 8,3% y una media de 622.000 espectadores respecto a la semana anterior.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.260.000 (9,9%)

Top Chef: Dulces y famosos: 565.000 (10,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.628.000 (12,7%)

El capitán en Japón: 727.000 (10,7%)

Telecinco

First dates: 1.086.000 (8,5%)

Pura sangre: 622.000 (8,3%)

laSexta

El intermedio: 789.000 (6,1%)

El taquillazo “El pacto”: 377.000 (5,6%)

Cuatro

First dates: 568.000 (4,6%)

Horizonte: 847.000 (6,7%)

Los Gipsy Kings: 336.000 (5,1%)

La 2

Cifras y letras: 454.000 (3,6%)

Cifras y letras: 674.000 (5,1%)

El comisario Montalbano: 305.000 (2,9%)

LATE NIGHT

La 1

Top Chef: Dulces y famosos: 178.000 (9,1%)

Antena 3

El capitán en América: 227.000 (8%)

Telecinco

GH Dúo: 206.000 (5%)

laSexta

Cine “Herida abierta”: 98.000 (4,2%)

Cuatro

Los gipsy kings: 116.000 (4,6%)

La 2

El comisario Montalbano: 103.000 (2,6%)

Conciertos Radio 3: 27.000 (1,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 868.000 (11%)

Valle Salvaje: 915.000 (13,1%)

La promesa: 987.000 (12,9%)

Malas lenguas: 1.017.000 (11,7%)

Aquí la Tierra: 1.305.000 (12,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.234.000 (14,7%)

Y ahora, Sonsoles: 649.000 (8,9%)

Pasapalabra: 1.786.000 (18%)

Telecinco

El tiempo justo: 690.000 (9,1%)

El diario de Jorge: 789.000 (10,5%)

¡Allá tú!: 906.000 (9,2%)

laSexta

Zapeando: 431.000 (5,2%)

Más vale tarde: 412.000 (5,6%)

laSexta clave: 471.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 594.000 (7,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 405.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 523.000 (5,9%)

Grandes documentales: 291.000 (3,8%)

Malas lenguas: 573.000 (7,9%)

Sukha: 213.000 (2,4%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 238.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 388.000 (19,2%)

Mañaneros 360: 482.000 (15,9%)

Mañaneros 360: 915.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo público: 258.000 (10,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 724.000 (15,1%)

La ruleta de la suerte: 1.475.000 (20,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 149.000 (8,3%)

El programa de AR: 270.000 (11,7%)

Vamos a ver: 358.000 (10,1%)

El precio justo: 641.000 (9,2%)

laSexta

Aruser@s: 347.000 (15,7%)

Al rojo vivo: 291.000 (8,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 7.000 (0,5%)

Alerta cobra: 18.000 (1%)

Alerta cobra: 56.000 (2,8%)

Alerta cobra: 88.000 (3,9%)

En boca de todos: 265.000 (8,6%)

La 2

Flash moda: 17.000 (1,2%)

Dinastías: 32.000 (1,8%)

Página2: 28.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 30.000 (1,3%)

La aventura del saber: 24.000 (1%)

Baserri gourmet: 30.000 (1,3%)

El western de La 2 “La carga de la policía montada”: 94.000 (3%)

El cazador: 208.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.002.000 (21,9%)

Telediario 1: 1.414.000 (15,5%)

Informativos Telecinco 15h: 850.000 (9,3%)

Noticias Cuatro 1: 603.000 (8,7%)

laSexta Noticias 14h: 665.000 (8,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.150.000 (17,8%)

Telediario 2: 1.415.000 (11,8%)

Informativos Telecinco 21h: 892.000 (7,5%)

laSexta Noticias 20h: 650.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 543.000 (5,8%)

Matinal

Telediario matinal: 167.000 (19,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 154.000 (12,2%)

El Matinal (Telecinco): 114.000 (8,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).