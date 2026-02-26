Alejandra Rubio se pasa al mundo de la literatura: así es su primer libro, que sacará el próximo mes de mayo

Alejandra Rubio amplía horizontes profesionales y da el salto al mundo editorial. La colaboradora publicará su primer libro el próximo 13 de mayo de 2026, una novela romántica con la que se estrena como autora y que llegará a las librerías bajo el título ‘Si decido arriesgarme’.

La historia sigue a Karla, una joven que se traslada a Madrid desde Cantabria para comenzar una nueva etapa universitaria. En la capital comparte piso con Mika, una compañera tan caótica como magnética, mientras intenta sostener su relación con Marcos, su novio de siempre, cada vez más distante. El equilibrio se rompe con la irrupción de Ulises, el hermano de Marcos, recién salido de prisión y con un pasado del que nadie quiere hablar.

Ulises no solo descoloca a Karla por su presencia y actitud desafiante, sino que pone en jaque todo aquello en lo que creía. La novela plantea un conflicto constante entre lo que se espera de la protagonista y lo que realmente desea, en un juego de miradas, silencios y decisiones que la empujan a replantearse su manera de entender el amor.

‘Si decido arriesgarme’ se mueve dentro de códigos muy reconocibles del romance actual: triángulo amoroso, tensión emocional, proximidad forzada y una relación que evoluciona del rechazo inicial a una atracción imposible de ignorar. La sinopsis promete una historia intensa, con escenas de alto voltaje emocional y un amor que nace desde el conflicto.

Con este debut literario, Alejandra Rubio suma una nueva faceta a su trayectoria mediática y se adentra en un género con gran tirón entre el público joven, que ha llamado la atención por el parecido de Ulises con Carlo Costanzia: un chico que ha estado en prisión y lleno de tatuajes. ¿Habrá una parte autobiográfica dentro de esta primera novela?