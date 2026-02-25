Doble ventana
TVE toma una decisión ‘Trivial Pursuit’, cambiando la estrategia de programación
La cadena pública amplía la emisión del concurso a La 2 en una noche especial de ‘Aprender jugando’.
RTVE refuerza su apuesta por los concursos con un movimiento poco habitual en su parrilla. Este viernes, la corporación ofrecerá una nueva noche temática bajo el sello de ‘Aprender jugando’, pero lo hará ampliando su alcance: ‘Trivial Pursuit’ se emitirá de forma simultánea en La 1 y La 2 a partir de las 21:45 horas. Después, el concurso continuará en exclusiva en La 1 con tres entregas inéditas.
La estrategia no se queda ahí. Antes del arranque del concurso, La 2 programará una nueva entrega de ‘Cifras y Letras’, completando así una franja dedicada al entretenimiento cultural. El nuevo formato de RTVE, producido junto a Satisfaction Iberia, ha logrado una respuesta discreta en sus primeras semanas. La pasada semana, ‘Trivial Pursuit’ firmó un 8,5% de cuota de pantalla y reunió a 2.323.000 espectadores únicos.
El espacio, presentado por Egoitz Txurruka “Txurru”, incorporará desde esta semana nuevos desafíos musicales que se añadirán a las pruebas habituales. Estas novedades se integrarán en la dinámica clásica del concurso, que mantiene el espíritu del conocido juego de mesa.
La mecánica se desarrolla sobre un gran tablero en el que los participantes deben responder preguntas de distintas categorías para conseguir los conocidos “quesitos” y avanzar hacia el centro. Cada programa enfrenta a los concursantes en una competición basada en el conocimiento, la rapidez y la estrategia, mientras los espectadores pueden participar desde casa.
