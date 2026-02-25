‘Sueños de libertad’ cumple dos años arrasando: todos los números que confirman su éxito en las tardes de Antena 3

La ficción diaria de Antena 3 está de celebración. ‘Sueños de libertad’ alcanza su segundo aniversario en emisión y supera los 500 capítulos convertida en la serie más vista de la televisión. Además, lo hace en plena forma: febrero se ha convertido en el mejor mes de su historia con un 14,6% de cuota, reforzando un liderazgo que se mantiene prácticamente intacto cada tarde.

La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay abre ahora una nueva etapa marcada por un salto temporal de cuatro meses. Este giro impulsa la evolución de las tramas y da entrada a nuevos conflictos personales y empresariales en la colonia. Coincidiendo con este cambio, se incorporan nuevos intérpretes como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Javier Lara o Alberto Lozano, entre otros.

La familia Salazar será uno de los grandes motores argumentales. Pablo y Nieves llegan a la colonia con la intención de empezar de cero, pero la reaparición de un antiguo amor pondrá en jaque su matrimonio. A su alrededor surgirán nuevas alianzas, chantajes y secretos que afectarán directamente a personajes ya consolidados. La temporada arranca también con nueva cabecera, interpretada por Malú.

En cifras, la producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) firma esta temporada un 14,2% de media y 1.238.000 espectadores. En febrero ha marcado máximo histórico con un 15,8% y 1.549.000 seguidores en una de sus emisiones. Además, acumula más de 2 millones de espectadores únicos y 22 millones de contactos, alcanzando al 46,9% de la población.

Tras 730 días en antena, ‘Sueños de libertad’ suma 7.000 secuencias escritas, más de 25.000 minutos grabados, 220 actores y más de 5.000 figurantes. Con más de 100 decorados construidos y rodajes en Madrid y Toledo, la ficción no solo mantiene el liderazgo en la sobremesa, sino que consolida su posición como uno de los pilares estratégicos de Antena 3 y referente de la ficción diaria en España.