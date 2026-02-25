Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Documentos 23FBebidas energéticasHuelga FerrocarrilsIñigo ErrejónBarcelonaHelada EspañaAyusoYolanda DíazÁrbolesPancarta PiquéBaliza V16Premios Goya 2026Luna de Gusano
instagramlinkedin

Grandes datos

‘Sueños de libertad’ cumple dos años arrasando: todos los números que confirman su éxito en las tardes de Antena 3

La serie diaria de Antena 3 supera los 500 capítulos como líder indiscutible y vive su mejor mes histórico con un 14,6% de cuota.

'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' / Atresmedia

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ficción diaria de Antena 3 está de celebración. ‘Sueños de libertad’ alcanza su segundo aniversario en emisión y supera los 500 capítulos convertida en la serie más vista de la televisión. Además, lo hace en plena forma: febrero se ha convertido en el mejor mes de su historia con un 14,6% de cuota, reforzando un liderazgo que se mantiene prácticamente intacto cada tarde.

La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay abre ahora una nueva etapa marcada por un salto temporal de cuatro meses. Este giro impulsa la evolución de las tramas y da entrada a nuevos conflictos personales y empresariales en la colonia. Coincidiendo con este cambio, se incorporan nuevos intérpretes como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Javier Lara o Alberto Lozano, entre otros.

La familia Salazar será uno de los grandes motores argumentales. Pablo y Nieves llegan a la colonia con la intención de empezar de cero, pero la reaparición de un antiguo amor pondrá en jaque su matrimonio. A su alrededor surgirán nuevas alianzas, chantajes y secretos que afectarán directamente a personajes ya consolidados. La temporada arranca también con nueva cabecera, interpretada por Malú.

En cifras, la producción de Atresmedia en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) firma esta temporada un 14,2% de media y 1.238.000 espectadores. En febrero ha marcado máximo histórico con un 15,8% y 1.549.000 seguidores en una de sus emisiones. Además, acumula más de 2 millones de espectadores únicos y 22 millones de contactos, alcanzando al 46,9% de la población.

Noticias relacionadas

Tras 730 días en antena, ‘Sueños de libertad’ suma 7.000 secuencias escritas, más de 25.000 minutos grabados, 220 actores y más de 5.000 figurantes. Con más de 100 decorados construidos y rodajes en Madrid y Toledo, la ficción no solo mantiene el liderazgo en la sobremesa, sino que consolida su posición como uno de los pilares estratégicos de Antena 3 y referente de la ficción diaria en España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  3. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  4. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  5. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  6. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  7. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  8. El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero

Empieza la renovación del aparcamiento gratuito y de 200 plazas del Eix Macià de Sabadell

Empieza la renovación del aparcamiento gratuito y de 200 plazas del Eix Macià de Sabadell

Uno de cada 10 trabajadores en España ya tiene más de 60 años

Uno de cada 10 trabajadores en España ya tiene más de 60 años

Blanca Romero explica por qué borró todas sus fotos de Instagram con Quique Sánchez Flores y se pronuncia sobre la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Blanca Romero explica por qué borró todas sus fotos de Instagram con Quique Sánchez Flores y se pronuncia sobre la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro

La ‘coffee rave’ más buscada de Barcelona: 2.000 personas en lista de espera para ir de fiesta con café

La ‘coffee rave’ más buscada de Barcelona: 2.000 personas en lista de espera para ir de fiesta con café

La crisis de natalidad tensa la preinscripción escolar en Catalunya: la pública pide conservar grupos y bajar ratios y la concertada, la gratuidad

La crisis de natalidad tensa la preinscripción escolar en Catalunya: la pública pide conservar grupos y bajar ratios y la concertada, la gratuidad

Catalunya quiere mejorar el corredor mediterráneo duplicando vías entre Figueres y Portbou y el tramo de La Jonquera

Catalunya quiere mejorar el corredor mediterráneo duplicando vías entre Figueres y Portbou y el tramo de La Jonquera

Estados Unidos hunde otra vez a Asia en la incertidumbre comercial

Estados Unidos hunde otra vez a Asia en la incertidumbre comercial

El euríbor sorprende en febrero: baja al 2,22% y abarata miles de hipotecas pese a la tensión global

El euríbor sorprende en febrero: baja al 2,22% y abarata miles de hipotecas pese a la tensión global