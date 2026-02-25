Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dardo en plató

Rigoberta Bandini acude a ‘La revuelta’ y le lanza un sonoro zasca a Broncano: "Es un campo de nabos"

La artista visitó el programa junto a Luis Tosar y dejó uno de los momentos más comentados de la noche.

Rigoberta Bandini se queja en 'La revuelta'

Rigoberta Bandini se queja en 'La revuelta' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La visita de Rigoberta Bandini a ‘La revuelta’ no pasó desapercibida. La cantante acudió al espacio de David Broncano en La 1 junto a Luis Tosar para promocionar su papel como presentadores de los Premios Goya 2026, pero terminó protagonizando el momento más comentado de la noche.

El programa organizó una entrega especial de premios bajo el nombre de ‘Goscar’, una parodia de los Goya y los Óscar, en la que se repartieron galardones humorísticos entre colaboradores y el propio presentador. En ese contexto, Bandini fue la encargada de entregar uno de los reconocimientos.

Antes de anunciar a la persona premiada, la artista lanzó una reflexión mirando al patio de butacas: “Me hacía ilusión entregar uno a alguna mujer, pero brillan por su ausencia, que esto es un campo de nabos”, soltó en pleno directo. La frase provocó risas en el plató y un gesto cómplice antes de que finalmente entregara el premio a una espectadora.

El comentario volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia femenina en el formato. Aunque ‘La revuelta’ cuenta de manera esporádica con colaboraciones como las de Valeria Ros, Lalachus o Candela Peña, buena parte del equipo visible en pantalla siguen estando mayoritariamente formados por hombres: Broncano, Ricardo Castella, Grison o Jorge Ponce. Una realidad que la propia Bandini señaló en clave de humor, pero que evidencia un desequilibrio que no pasó inadvertido en pleno prime time.

