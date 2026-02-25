Noche al límite
Máxima tensión en ‘GH Dúo’: un duelo de titanes termina con una expulsión decisiva
La audiencia resuelve el enfrentamiento entre Manuel y Carlos en una gala marcada por lágrimas y reproches.
‘GH Dúo’ emitió este martes un programa especial de expulsión y dejó contra las cuerdas a dos de los grandes protagonistas de la edición. Manuel Rodríguez y Carlos Lozano se enfrentaban en un cara a cara que simbolizaba la guerra abierta entre el grupo de los jóvenes y el de los veteranos, después de la salvación de Anita.
Con los dos nominados en la sala de la verdad, el programa mostró unos porcentajes ciegos muy ajustados: 57,2% frente a 42,8%. La tensión fue evidente y el distanciamiento entre ambos, absoluto. Ni miradas cómplices ni gesto alguno de reconciliación antes de escuchar el veredicto de Jorge Javier Vázquez.
La gala también dejó otros momentos destacados. El presentador anunció que varios exconcursantes regresarán este jueves como “jefes de anticampaña” para influir en la recta final y que esa misma noche se celebrarán las últimas nominaciones antes de la final. Además, en plató se vivió un tenso enfrentamiento entre Lucía Sánchez y el padre de Manuel, que obligó a la organización a intervenir y cambiarles de asiento.
Finalmente, llegó la frase que nadie quería escuchar: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Manuel”, anunció Jorge Javier. El joven asumió su salida y aseguró que no quería saber nada más de su rival, mientras el reality encara ya su tramo final con un nuevo giro en la convivencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
- El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
- Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo