Máxima tensión en ‘GH Dúo’: un duelo de titanes termina con una expulsión decisiva

‘GH Dúo’ emitió este martes un programa especial de expulsión y dejó contra las cuerdas a dos de los grandes protagonistas de la edición. Manuel Rodríguez y Carlos Lozano se enfrentaban en un cara a cara que simbolizaba la guerra abierta entre el grupo de los jóvenes y el de los veteranos, después de la salvación de Anita.

Con los dos nominados en la sala de la verdad, el programa mostró unos porcentajes ciegos muy ajustados: 57,2% frente a 42,8%. La tensión fue evidente y el distanciamiento entre ambos, absoluto. Ni miradas cómplices ni gesto alguno de reconciliación antes de escuchar el veredicto de Jorge Javier Vázquez.

La gala también dejó otros momentos destacados. El presentador anunció que varios exconcursantes regresarán este jueves como “jefes de anticampaña” para influir en la recta final y que esa misma noche se celebrarán las últimas nominaciones antes de la final. Además, en plató se vivió un tenso enfrentamiento entre Lucía Sánchez y el padre de Manuel, que obligó a la organización a intervenir y cambiarles de asiento.

Finalmente, llegó la frase que nadie quería escuchar: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Manuel”, anunció Jorge Javier. El joven asumió su salida y aseguró que no quería saber nada más de su rival, mientras el reality encara ya su tramo final con un nuevo giro en la convivencia.