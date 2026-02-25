Contenido bajo lupa
La CNMC multa a Atresmedia por publicidad encubierta de Danacol en uno de sus programas
Competencia reduce la sanción a 157.500 euros tras el reconocimiento de responsabilidad y el pronto pago por parte del grupo audiovisual.
Atresmedia acaba de recibir un mazazo en cuanto a ingresos económicos se refiere, y es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado al grupo por emitir publicidad encubierta de Danacol en el programa ‘Juntas, cambiamos’, disponible en Atresplayer. Los hechos se produjeron entre el 16 de julio de 2024 y el 21 de mayo de 2025, según recoge la resolución del organismo regulador.
En un primer momento, Competencia fijó la multa en 262.500 euros. No obstante, el grupo audiovisual reconoció su responsabilidad y se acogió a las reducciones previstas por la normativa tanto por la asunción de los hechos como por el pago anticipado. De este modo, la cuantía final quedó en 157.500 euros, lo que supone una rebaja del 40% respecto al importe inicial.
La CNMC señala que el espacio indicaba al inicio que estaba ofrecido por dicha marca de alimentación, impulsora de la iniciativa. Sin embargo, más allá de esa referencia inicial, no se incluía ninguna identificación adicional que advirtiera de su carácter publicitario, como el rótulo explícito de “publicidad”. Durante el programa se realizaron menciones directas a la marca, se aludió a productos vinculados a ella y se emplearon elementos visuales asociados a su identidad corporativa en decorados, vestuario y materiales en pantalla.
Para el regulador, la integración de estos elementos dentro del contenido editorial evidenciaba una finalidad promocional sin una separación clara entre información y comunicación comercial. Según la CNMC, esta práctica puede inducir a error al espectador al no distinguirse de forma adecuada la naturaleza publicitaria del contenido emitido.
